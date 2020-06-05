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شاهد.. مراسم دفن الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل 

Time منذ 44 دقيقة
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شاهد.. مراسم دفن الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل 

علي القحطاني (صدى):
وثق مقطع فيديو مراسم دفن الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل آل سعود، الذي وافته المنية في الرياض.

وبحسب الفيديو، تمت إجراءات الدفن وسط الإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد الأمير الراحل، هو حفيد ثالث ملوك السعودية، الملك فيصل بن عبدالعزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 1964 و1975، ووالده هو الأمير والشاعر الراحل عبدالله الفيصل، ووالدته هي الأميرة الراحلة نورة بنت عساف العساف.

ويعتبر الراحل له 8 أخوة وأخت واحدة، هم الأمراء خالد " متوفى " ومحمد " متوفى " وعبد الرحمن وطلال " متوفى "  وسلطان وتركي وبندر " متوفى " وفيصل، والأميرة سلطانة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مناهج الكيمياء تحمل أسسا مغلوطة ومخجلة
د محمد ماجد بخش
في التمثيل البنائي الإلكتروني بالعدد الذري (((((استعباط )))) كمومي لأن عدد الوحدات الفاعل هو فقط ما يمثل الارتباط أو الدرجة المغناطيسية أو لهما معا فقط لا غير فوحدة قياس الثقالة هي ليست الوحدة المغناطيسية بل درجة الثبات لوحدة المجموع ثم بإحصاء مجموع وحدات الثقل الممثلة أو المشاركة. مع تمثيل درجة الارتباط.وبعده تحديدا نحصي المجموع المتبقي لنعيد تمثيله. بالثقل الفراغي. لنمثل لدرجة الثبات التي يبرهنها القياس فقط اما الاستشراف بالية التعامل والتخمين فهو من آلية التمثيل والتعامل حيث تقرر المحور المخالف من خلال تمثيل تكافؤ الوحدتين في الفترة الممثلة للثقل بعد تعديلها لتصبح فترة تمثيل درجات ارتباط ونوصلها بتمثيل درجات الثقل العددية المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎
الكذب ماهو زين ، والصراحه راحة لجميع الأطراف ..
د محمد ماجد بخش
الإلكترونات هي تمثيل لعدد وحدات الفراغ المحقق لتمثيل الذرة ثقالة عددية محورية فراغية .... إلخ قوة الارتباط ليست في تمثيل ثقل المركز لكنها في عدد وحدات تمثيل الثقل المكافيء لعدد وثقل الذرات المختلفة الرابطة
نبيل
الله يمد في اعمارهم على طاعتة

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