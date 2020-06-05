نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الموارد البشرية: حضور العاملين للمقرات مربوط بتطور الفيروس في كل مدينة على حدى

Time منذ ساعة
Views 1837
الموارد البشرية: حضور العاملين للمقرات مربوط بتطور الفيروس في كل مدينة على حدى

عادل الحربي (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ربطها الحضور لمقرات العمل بمستويات الخطورة لكل مدينة ومحافظة؛ بناء على تعميمها السابق بشأن ترتيبات الحضور لمقرات العمل، والبروتوكولات الوقائية للقطاع العام للفترة الممتدة.

وقالت الوزارة في تعميمها الجديد (الإلحاقي) أنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة، ونظرا للحاجة إلى آلية مرنة لتحديد نسب الحضور في مقرات العمل في القطاع العام للفترة القادم؛ سيتم التقيد بعدد من الخطوات اعتبارا من يوم الأحد 15 شوال 1441 وحتى إشعار آخر.. كالتالي:

- مستوى الخطورة (الأحمر) / يعلق الحضور لمقرات العمل (ويعطى للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الصلاحية في تحديد من يحضر من الموظفين في أضيق الحدود)

- مستوى الخطورة (البرتقالي) / يقتصر الحضور لمقرات العمل على المسؤولين (مديري الإدارات فأعلى)

- مستوى الخطورة (الأصفر) / تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50٪

- مستوى الخطورة (الأخضر) / تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 75٪

وحول النسب المتبقية من الموظفين أوضحت الوزارة أنها تعمل عن بعد، وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الإشراف على قيام المديرين المباشرين بمتابعة إنتاجية العاملين عن بعد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مناهج الكيمياء تحمل أسسا مغلوطة ومخجلة
د محمد ماجد بخش
في التمثيل البنائي الإلكتروني بالعدد الذري (((((استعباط )))) كمومي لأن عدد الوحدات الفاعل هو فقط ما يمثل الارتباط أو الدرجة المغناطيسية أو لهما معا فقط لا غير فوحدة قياس الثقالة هي ليست الوحدة المغناطيسية بل درجة الثبات لوحدة المجموع ثم بإحصاء مجموع وحدات الثقل الممثلة أو المشاركة. مع تمثيل درجة الارتباط.وبعده تحديدا نحصي المجموع المتبقي لنعيد تمثيله. بالثقل الفراغي. لنمثل لدرجة الثبات التي يبرهنها القياس فقط اما الاستشراف بالية التعامل والتخمين فهو من آلية التمثيل والتعامل حيث تقرر المحور المخالف من خلال تمثيل تكافؤ الوحدتين في الفترة الممثلة للثقل بعد تعديلها لتصبح فترة تمثيل درجات ارتباط ونوصلها بتمثيل درجات الثقل العددية المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎
الكذب ماهو زين ، والصراحه راحة لجميع الأطراف ..
د محمد ماجد بخش
الإلكترونات هي تمثيل لعدد وحدات الفراغ المحقق لتمثيل الذرة ثقالة عددية محورية فراغية .... إلخ قوة الارتباط ليست في تمثيل ثقل المركز لكنها في عدد وحدات تمثيل الثقل المكافيء لعدد وثقل الذرات المختلفة الرابطة
نبيل
الله يمد في اعمارهم على طاعتة

أخر الأخبار

هطول أمطار الخير على ميسان
هطول أمطار الخير على ميسان
Time منذ دقيقة Views 1051
مواصفات خيالية لأيقونة " هواوي " اللوحية المرتقبة
مواصفات خيالية لأيقونة " هواوي " اللوحية المرتقبة
Time منذ 4 دقائق Views 1115
بالفيديو .. إدواردو يستمتع بـ«تنس الطاولة»
بالفيديو .. إدواردو يستمتع بـ«تنس الطاولة»
Time منذ 10 دقائق Views 1206
بالفيديو.. دور العثماني عبدالحميد الثاني في تسهيل احتلال فلسطين
بالفيديو.. دور العثماني عبدالحميد الثاني في تسهيل احتلال فلسطين
Time منذ 12 دقيقة Views 1254
شاهد.. القبض على شاب حاول قلب قطار
شاهد.. القبض على شاب حاول قلب قطار
Time منذ 15 دقيقة Views 116
مدرب ضمك يصدم الهلال والنصر بأمنيته
مدرب ضمك يصدم الهلال والنصر بأمنيته
Time منذ 15 دقيقة Views 1379
بالفيديو.. لحظة تقبيل شاب أسود لحذاء مراهقين أبيضين 
بالفيديو.. لحظة تقبيل شاب أسود لحذاء مراهقين أبيضين 
Time منذ 16 دقيقة Views 270
أكاذيب زوج تقوده للسجن ودفع تعويض كبير لزوجته
أكاذيب زوج تقوده للسجن ودفع تعويض كبير لزوجته
Time منذ 25 دقيقة Views 195
عبدالمحسن النمر: مسلسل وساس ليس من إنتاج نتفليكس
عبدالمحسن النمر: مسلسل وساس ليس من إنتاج نتفليكس
Time منذ 26 دقيقة Views 1163
هوندا تستدعي أكثر من مليون سيارة حول العالم
هوندا تستدعي أكثر من مليون سيارة حول العالم
Time منذ 31 دقيقة Views 1125