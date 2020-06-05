اقتراح جديد من «الآسيوي» حول المباريات المتبقية من تصفيات كأس العالم

وكالات (صدى):
قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اقتراح بجعل أيام 8 و13 أكتوبر، و12 و17 نوفمبر من العام الجاري، مواعيداً للمباريات المتبقية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وفق ما أعلن بحسابه الرسمي، الجمعة.
وقال الاتحاد إن هذا القرار يأتي من أجل استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات التي كانت مقررة في الأصل خلال شهري مارس ويونيو 2020، خلال شهر نوفمبر، وانطلاق الأدوار التالية في مارس 2021، ضمن الفترات المحددة في روزنامة المباريات الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويحتل الأخضر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين على سنغافورة وأوزبكستان، وتعادلين أمام فلسطين واليمن.
ويواجه الأخضر في الجولة المقبلة نظيره اليمني في مواجهة العودة بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2.