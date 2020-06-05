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حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف.

وفي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، ولكن حالة البحر تكون من متوسط الموج إلى مائج.

وفي الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، كما أن حالة البحر تكون من متوسط الموج الى مائج.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مناهج الكيمياء تحمل أسسا مغلوطة ومخجلة
د محمد ماجد بخش
في التمثيل البنائي الإلكتروني بالعدد الذري (((((استعباط )))) كمومي لأن عدد الوحدات الفاعل هو فقط ما يمثل الارتباط أو الدرجة المغناطيسية أو لهما معا فقط لا غير فوحدة قياس الثقالة هي ليست الوحدة المغناطيسية بل درجة الثبات لوحدة المجموع ثم بإحصاء مجموع وحدات الثقل الممثلة أو المشاركة. مع تمثيل درجة الارتباط.وبعده تحديدا نحصي المجموع المتبقي لنعيد تمثيله. بالثقل الفراغي. لنمثل لدرجة الثبات التي يبرهنها القياس فقط اما الاستشراف بالية التعامل والتخمين فهو من آلية التمثيل والتعامل حيث تقرر المحور المخالف من خلال تمثيل تكافؤ الوحدتين في الفترة الممثلة للثقل بعد تعديلها لتصبح فترة تمثيل درجات ارتباط ونوصلها بتمثيل درجات الثقل العددية المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎
الكذب ماهو زين ، والصراحه راحة لجميع الأطراف ..
د محمد ماجد بخش
الإلكترونات هي تمثيل لعدد وحدات الفراغ المحقق لتمثيل الذرة ثقالة عددية محورية فراغية .... إلخ قوة الارتباط ليست في تمثيل ثقل المركز لكنها في عدد وحدات تمثيل الثقل المكافيء لعدد وثقل الذرات المختلفة الرابطة
نبيل
الله يمد في اعمارهم على طاعتة

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