اعتماد عقار أفيغان لعلاج كورونا بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
كشفت وزارة الصحة الكویتیة، اليوم الجمعة، أن الشحنة الأولى من الدواء الیاباني (أفیجان Favipiravir) ستصل البلاد الأسبوع المقبل؛ لاعتماده كعلاج لحالات كورونا.
ويأتي ذلك بعد نتائجه الإیجابیة فى التجارب السریریة التي أجرتھا العدید من الدول على الحالات الخفیفة والمتوسطة من مصابي فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).
ومن جانبه قال وكیل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدویة والتجھیزات الطبیة الدكتور عبدالله البدر ، إن الشحنة الأولى من الدواء، ستكون ضمن العناصر المخصصة للاستجابة الطارئة والأغراض الانسانیة ولا تحمل قیمة تجاریة من الحكومة الیابانیة.
ولفت إلى أن أن الاستخدام سیكون وفقا لدلیل الارشادات المعد من الیابان وحسب توصیات منظمة الصحة العالمیة والنظم واللوائح المتبعة في دولة الكویت.