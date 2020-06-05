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استشاري: التهاون يضغط على القطاع الصحي والوطن وقد يُذهب الجهود سدى

Time منذ ساعة
Views 1603
استشاري: التهاون يضغط على القطاع الصحي والوطن وقد يُذهب الجهود سدى

نايف السالم (صدى):
أكد الدكتور صفوق بن حمود العنزي، استشاري العناية المركزة، أن ما يحدث الآن من عدم التزام وتهاون وسيضغط على القطاع الصحي وقد تذهب الجهود سدى.

وقال العنزي: " الحالات الحرجة أهم المقاييس العالمية والتي تحدد مخارج الأمور بعد الله، كاستشاري عناية حرجة ما اشاهده هو عدم التزام وتهاون يدفع أحبائكم وأهلكم إلى أصعب الأوضاع مع ضغط علينا كقطاع صحي وضغط على وطن بذل ويبذل كل شئ لكم، أستشعر المسؤولية وإلا ذهبت الجهود سدى " .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إعادة الإجراءات الاحترازية المشددة على جدة، من منع تجول وتعليق الصلاة في المساجد، بعدما شهدت المدينة ارتفاعًا في عدد الحالات خلال الأيام الماضية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مناهج الكيمياء تحمل أسسا مغلوطة ومخجلة
د محمد ماجد بخش
في التمثيل البنائي الإلكتروني بالعدد الذري (((((استعباط )))) كمومي لأن عدد الوحدات الفاعل هو فقط ما يمثل الارتباط أو الدرجة المغناطيسية أو لهما معا فقط لا غير فوحدة قياس الثقالة هي ليست الوحدة المغناطيسية بل درجة الثبات لوحدة المجموع ثم بإحصاء مجموع وحدات الثقل الممثلة أو المشاركة. مع تمثيل درجة الارتباط.وبعده تحديدا نحصي المجموع المتبقي لنعيد تمثيله. بالثقل الفراغي. لنمثل لدرجة الثبات التي يبرهنها القياس فقط اما الاستشراف بالية التعامل والتخمين فهو من آلية التمثيل والتعامل حيث تقرر المحور المخالف من خلال تمثيل تكافؤ الوحدتين في الفترة الممثلة للثقل بعد تعديلها لتصبح فترة تمثيل درجات ارتباط ونوصلها بتمثيل درجات الثقل العددية المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎
الكذب ماهو زين ، والصراحه راحة لجميع الأطراف ..
د محمد ماجد بخش
الإلكترونات هي تمثيل لعدد وحدات الفراغ المحقق لتمثيل الذرة ثقالة عددية محورية فراغية .... إلخ قوة الارتباط ليست في تمثيل ثقل المركز لكنها في عدد وحدات تمثيل الثقل المكافيء لعدد وثقل الذرات المختلفة الرابطة
نبيل
الله يمد في اعمارهم على طاعتة

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