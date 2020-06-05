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بتال القوس : اتحاد القدم سيواجه مشكلة اذا لم يستكمل الدوري

Time منذ 25 دقيقة
Views 1362
بتال القوس : اتحاد القدم سيواجه مشكلة اذا لم يستكمل الدوري

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي بتال القوس إن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيواجه مشكلة حال عدم استكمال الدوري الذى تم تعليقه خلال الشهور الماضية على إثر تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأوضح، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الاتحاد أمام ثلاثة خيارات لحل تعليق الموسم، مضيفا أن تساوي الفرص والعدل يتحققان في خيار استكمال الدوري فقط.

وتابع :"أما الحلول الأخرى فهي ناقصة، ولكن أحيانا قد تجبرك الظروف، على حل ليس المثالي، وأغلب المتابعين يفكر في البطل فقط، وينسى مشكلة الهابطين للأولى أيضا، ومشكلة ثالثة ستواجه اتحاد الكرة، متى سيختم الموسم الحالي؟ ومتى سيبدأ الجديد؟".

وأكد أنه في حال عدم استكمال الموسم خلال شهر من الآن، فسوف تظهر مشكلة جدولة موسمين وليس موسما فقط، لافتا إلى أن استمرار المشكلة موسمًا آخر سيجعل مواعيد الموسم الجديد بنفس مشاكل السابق.

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أحدث التعليقات

المليليح
كم تمنيث انهم شخصيات مرموقة وشخصيات معروفه عند كل جميع الفىات في أنحاء العالم اقل شي في الفن.. وهذولا ناس تبني حياتها على حياة غيرها و تكسب الخدمات واحنا نطالع فيهم . وش الفايدة ولا شي بس اعلانات و كلام فاضي أنتم من اشهرتوهم ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
د محمد ماجد بخش
صحيح أن الدرجة المغناطيسية ثابتة في المجموع الثقالي الممثل للوحدة الثقالية الفراغية الممثلة للوحدة المغناطيسية لكن التأثير المغناطيسي في المجموع الذري الثقالي أو المجموع النووي الفراغي وكلاهما وحدة مجموع ممثل متصل غير منفصل لا يختص بذرة دون غيرها في توازن ثقالي فراغي غالبا ما يمثله مركز المجموع وتحديدا ذرة التمثيل بمركز الجزيء لكن قد لا تكون الذرة الممثلة للثقل المركزي هي مركز الجزيء لذلك فإن الدرجة المغناطيسية وإن انتشرت بين الذرات فإنها تنسب تعامليا لوحدة الثقل المركزية الممثلة بذرة العنصر الممثل
ابو عمار
هذه مشكلتكم دائما الشقه والمهر والسبب المشاركه في كل شي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فرج الله قريب

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