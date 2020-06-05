بتال القوس : اتحاد القدم سيواجه مشكلة اذا لم يستكمل الدوري

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي بتال القوس إن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيواجه مشكلة حال عدم استكمال الدوري الذى تم تعليقه خلال الشهور الماضية على إثر تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأوضح، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الاتحاد أمام ثلاثة خيارات لحل تعليق الموسم، مضيفا أن تساوي الفرص والعدل يتحققان في خيار استكمال الدوري فقط.
وتابع :"أما الحلول الأخرى فهي ناقصة، ولكن أحيانا قد تجبرك الظروف، على حل ليس المثالي، وأغلب المتابعين يفكر في البطل فقط، وينسى مشكلة الهابطين للأولى أيضا، ومشكلة ثالثة ستواجه اتحاد الكرة، متى سيختم الموسم الحالي؟ ومتى سيبدأ الجديد؟".
وأكد أنه في حال عدم استكمال الموسم خلال شهر من الآن، فسوف تظهر مشكلة جدولة موسمين وليس موسما فقط، لافتا إلى أن استمرار المشكلة موسمًا آخر سيجعل مواعيد الموسم الجديد بنفس مشاكل السابق.