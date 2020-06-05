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القبض على 3 مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال بمكة المكرمة

Time منذ 48 دقيقة
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القبض على 3 مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 3 مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال .

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على ( ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر) ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي ، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مناهج الكيمياء تحمل أسسا مغلوطة ومخجلة
د محمد ماجد بخش
في التمثيل البنائي الإلكتروني بالعدد الذري (((((استعباط )))) كمومي لأن عدد الوحدات الفاعل هو فقط ما يمثل الارتباط أو الدرجة المغناطيسية أو لهما معا فقط لا غير فوحدة قياس الثقالة هي ليست الوحدة المغناطيسية بل درجة الثبات لوحدة المجموع ثم بإحصاء مجموع وحدات الثقل الممثلة أو المشاركة. مع تمثيل درجة الارتباط.وبعده تحديدا نحصي المجموع المتبقي لنعيد تمثيله. بالثقل الفراغي. لنمثل لدرجة الثبات التي يبرهنها القياس فقط اما الاستشراف بالية التعامل والتخمين فهو من آلية التمثيل والتعامل حيث تقرر المحور المخالف من خلال تمثيل تكافؤ الوحدتين في الفترة الممثلة للثقل بعد تعديلها لتصبح فترة تمثيل درجات ارتباط ونوصلها بتمثيل درجات الثقل العددية المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎
الكذب ماهو زين ، والصراحه راحة لجميع الأطراف ..
د محمد ماجد بخش
الإلكترونات هي تمثيل لعدد وحدات الفراغ المحقق لتمثيل الذرة ثقالة عددية محورية فراغية .... إلخ قوة الارتباط ليست في تمثيل ثقل المركز لكنها في عدد وحدات تمثيل الثقل المكافيء لعدد وثقل الذرات المختلفة الرابطة
نبيل
الله يمد في اعمارهم على طاعتة

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