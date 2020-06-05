القبض على 3 مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 3 مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال .
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على ( ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر) ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي ، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة .