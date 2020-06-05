"الداخلية" توجه رسالة إلى سكان الرياض بعد عودة الاحترازات في جدة

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا اليوم الجمعة، تضمن عودة تشديد الإحترازات الصحية في مدينة جدة، ومنها " منع التجول وتعليق أداء الصلاة في المساجد " .
وتضمن البيان رسالة إلى سكان الرياض، بعد ملاحظة الارتفاع في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.
وشدد مصدر مسؤول بالوزارة، على مراقبة عدد الحالات الحرجة في الرياض التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراءات المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.
يذكر أن الرياض تشهد ارتفاعًا في عدد الحالات خلال الأيام الماضية، وقد سجلت اليوم الجمعة 719 حالة .
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