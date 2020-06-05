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الإعلامية رشا الخطيب جمال يستحق المشاهدة
منذ ساعة
2042
5
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أحدث التعليقات
المليليح
كم تمنيث انهم شخصيات مرموقة وشخصيات معروفه عند كل جميع الفىات في أنحاء العالم اقل شي في الفن.. وهذولا ناس تبني حياتها على حياة غيرها و تكسب الخدمات واحنا نطالع فيهم . وش الفايدة ولا شي بس اعلانات و كلام فاضي أنتم من اشهرتوهم ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
د محمد ماجد بخش
صحيح أن الدرجة المغناطيسية ثابتة في المجموع الثقالي الممثل للوحدة الثقالية الفراغية الممثلة للوحدة المغناطيسية لكن التأثير المغناطيسي في المجموع الذري الثقالي أو المجموع النووي الفراغي وكلاهما وحدة مجموع ممثل متصل غير منفصل لا يختص بذرة دون غيرها في توازن ثقالي فراغي غالبا ما يمثله مركز المجموع وتحديدا ذرة التمثيل بمركز الجزيء لكن قد لا تكون الذرة الممثلة للثقل المركزي هي مركز الجزيء لذلك فإن الدرجة المغناطيسية وإن انتشرت بين الذرات فإنها تنسب تعامليا لوحدة الثقل المركزية الممثلة بذرة العنصر الممثل
ابو عمار
هذه مشكلتكم دائما الشقه والمهر والسبب المشاركه في كل شي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فرج الله قريب
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