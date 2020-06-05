الاتفاق متمسك بلاعب تولوز الفرنسي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير فرنسية، أن نادي الاتفاق مهتم بالتعاقد مع الدولي الإيفواري ماكس الآن غراديل لاعب نادي تولوز الفرنسي.
وأكد موقع jeunesfooteux، في تقرير له ترجمته "صدى"، أن اللاعب لديه عروضًا للانضمام إلى لوس أنجلوس جالاكسي وسياتل ساوندرز والاتفاق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشار التقرير، إلى أن هناك اتفاق شفهي بين إدارة تولوز واللاعب بالمغادرة دون تعويض الانتقال في حالة الهبوط، وبالتالي يمكن للاعب ترك النادي هذا الصيف دون مقابل مادي.
وأوضح أنه من غير المعروف ما إذا كانت إدارة النادي ستلتزم باتفاقها أم لا.