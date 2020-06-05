نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الاتفاق متمسك بلاعب تولوز الفرنسي

Time منذ ساعة
Views 1412
الاتفاق متمسك بلاعب تولوز الفرنسي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير فرنسية، أن نادي الاتفاق مهتم بالتعاقد مع الدولي الإيفواري ماكس الآن غراديل لاعب نادي تولوز الفرنسي.

وأكد موقع jeunesfooteux، في تقرير له ترجمته "صدى"، أن اللاعب لديه عروضًا للانضمام إلى لوس أنجلوس جالاكسي وسياتل ساوندرز والاتفاق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار التقرير، إلى أن هناك اتفاق شفهي بين إدارة تولوز واللاعب بالمغادرة دون تعويض الانتقال في حالة الهبوط، وبالتالي يمكن للاعب ترك النادي هذا الصيف دون مقابل مادي.

وأوضح أنه من غير المعروف ما إذا كانت إدارة النادي ستلتزم باتفاقها أم لا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
كم تمنيث انهم شخصيات مرموقة وشخصيات معروفه عند كل جميع الفىات في أنحاء العالم اقل شي في الفن.. وهذولا ناس تبني حياتها على حياة غيرها و تكسب الخدمات واحنا نطالع فيهم . وش الفايدة ولا شي بس اعلانات و كلام فاضي أنتم من اشهرتوهم ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
د محمد ماجد بخش
صحيح أن الدرجة المغناطيسية ثابتة في المجموع الثقالي الممثل للوحدة الثقالية الفراغية الممثلة للوحدة المغناطيسية لكن التأثير المغناطيسي في المجموع الذري الثقالي أو المجموع النووي الفراغي وكلاهما وحدة مجموع ممثل متصل غير منفصل لا يختص بذرة دون غيرها في توازن ثقالي فراغي غالبا ما يمثله مركز المجموع وتحديدا ذرة التمثيل بمركز الجزيء لكن قد لا تكون الذرة الممثلة للثقل المركزي هي مركز الجزيء لذلك فإن الدرجة المغناطيسية وإن انتشرت بين الذرات فإنها تنسب تعامليا لوحدة الثقل المركزية الممثلة بذرة العنصر الممثل
ابو عمار
هذه مشكلتكم دائما الشقه والمهر والسبب المشاركه في كل شي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فرج الله قريب

أخر الأخبار

اعتماد عقار أفيغان لعلاج كورونا بالكويت
اعتماد عقار أفيغان لعلاج كورونا بالكويت
Time منذ ثانيتين Views 0
أضرار قد تحدث عند استخدام المياه لتبريد مكابح السيارة
أضرار قد تحدث عند استخدام المياه لتبريد مكابح السيارة
Time منذ 18 ثانية Views 999
استشاري: التهاون يضغط على القطاع الصحي والوطن وقد يُذهب الجهود سدى
استشاري: التهاون يضغط على القطاع الصحي والوطن وقد يُذهب الجهود سدى
Time منذ 4 دقائق Views 1119
بالفيديو.. تعرف على الخدمات التي تقدمها «صحة المدينة» لنزلاء المحاجر
بالفيديو.. تعرف على الخدمات التي تقدمها «صحة المدينة» لنزلاء المحاجر
Time منذ 12 دقيقة Views 1227
بالفيديو.. أروى عمر تهاجم هند القحطاني وتصفها بعجوز النار
بالفيديو.. أروى عمر تهاجم هند القحطاني وتصفها بعجوز النار
Time منذ 15 دقيقة Views 339
هطول أمطار على محافظتي الطائف والعرضيات
هطول أمطار على محافظتي الطائف والعرضيات
Time منذ 20 دقيقة Views 1243
بتال القوس : اتحاد القدم سيواجه مشكلة اذا لم يستكمل الدوري
بتال القوس : اتحاد القدم سيواجه مشكلة اذا لم يستكمل الدوري
Time منذ 24 دقيقة Views 1351
شاهد.. سيول الصناعية جنوب المدينة المنورة
شاهد.. سيول الصناعية جنوب المدينة المنورة
Time منذ 34 دقيقة Views 1547
اصابة ليونيل ميسي
اصابة ليونيل ميسي
Time منذ 42 دقيقة Views 1546
شاهد.. ولي العهد بزي العرضة كاملًا
شاهد.. ولي العهد بزي العرضة كاملًا
Time منذ 48 دقيقة Views 2211