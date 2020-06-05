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محمية طبيعية بمنطقة تناقيب تقيمها «أرامكو»

Time منذ ساعة
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محمية طبيعية بمنطقة تناقيب تقيمها «أرامكو»

الرياض (صدى):
تقع منطقة تناقيب شمال الساحل الشرقي للمملكة، وتُعد محمية طبيعيّة لمختلف أنواع الحيوانات والنباتات، حيث تشكل الظروف المناخية والبيئيّة للطبيعة الصحراويّة في المنطقة، إلى جانب التنوُّع الثري لأصناف النباتات والحيوانات من منطقة تناقيب، حاضنة مثاليّة لكثير من هذه الأصناف، بما في ذلك السحالي ذات الذيل الشوكي المعروفة بحيوان الضّب.

تعد منطقة تناقيب شمال الساحل الشرقي للمملكة محمية طبيعية لما تحمله من طبيعة خلابة ومختلف أنواع الحيوانات والنباتات، الى جانب النوع الثري لأصناف النباتات والحيوانات التى تعد حاضنة مثالية لكثير من هذة الأصناف، بما في ذلك السحالي ذات الذيل الشوكي المعروفة بحيوان الضّب.

وتقود شركة "أرامكو " عددًا كبيرًا من المشاريع البيئية فيما يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي في البيئة، للإهتمام بالحياة البرية وبخصوص محمية تناقيب، يتم عمل برنامج لزيادة انتاج حقل المرجان مع إدارة الإنتاج على اليابسة في السفانية للمساعدة على حماية السحالي ذات الذيل الشوكي المهدَّدة بالانقراض.

وتهدف مبادرة الحماية بان تقوم باصطياد مجموعة من حيوان الضبّ، ثم إطلاقها داخل المحميّة ومراقبة صحتها خلال السنوات التالية مع العمل المستمر نحو تطوير البرنامج.

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أحدث التعليقات

المليليح
كم تمنيث انهم شخصيات مرموقة وشخصيات معروفه عند كل جميع الفىات في أنحاء العالم اقل شي في الفن.. وهذولا ناس تبني حياتها على حياة غيرها و تكسب الخدمات واحنا نطالع فيهم . وش الفايدة ولا شي بس اعلانات و كلام فاضي أنتم من اشهرتوهم ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
د محمد ماجد بخش
صحيح أن الدرجة المغناطيسية ثابتة في المجموع الثقالي الممثل للوحدة الثقالية الفراغية الممثلة للوحدة المغناطيسية لكن التأثير المغناطيسي في المجموع الذري الثقالي أو المجموع النووي الفراغي وكلاهما وحدة مجموع ممثل متصل غير منفصل لا يختص بذرة دون غيرها في توازن ثقالي فراغي غالبا ما يمثله مركز المجموع وتحديدا ذرة التمثيل بمركز الجزيء لكن قد لا تكون الذرة الممثلة للثقل المركزي هي مركز الجزيء لذلك فإن الدرجة المغناطيسية وإن انتشرت بين الذرات فإنها تنسب تعامليا لوحدة الثقل المركزية الممثلة بذرة العنصر الممثل
ابو عمار
هذه مشكلتكم دائما الشقه والمهر والسبب المشاركه في كل شي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فرج الله قريب

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