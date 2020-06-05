نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مساجد تيماء تستقبل المصلين لصلاة الجمعة وسط منظومة من الإجراءات الوقائية

Time منذ ساعة
Views 1532
Comment 1
مساجد تيماء تستقبل المصلين لصلاة الجمعة وسط منظومة من الإجراءات الوقائية

محمد السعران (صدى):
استقبلت جوامع ومساجد محافظة تيماء اليوم في صلاة الجمعة المصلين بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تيماء لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمشاركة جهات حكومية وفرق تطوعية .

وراعت الجوامع والمساجد تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق ، ومراعاة التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتاً ولبس الكمامة القماشية وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة .

وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والوضوء في المنزل وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك .

بالإضافة لتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى .

الجدير بالذكر لوحظ إلتزام المواطنين والمقيمين ومدى الوعي الكافي بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والاهتمام بترك مسافات والحرص على التباعد الإجتماعي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
كم تمنيث انهم شخصيات مرموقة وشخصيات معروفه عند كل جميع الفىات في أنحاء العالم اقل شي في الفن.. وهذولا ناس تبني حياتها على حياة غيرها و تكسب الخدمات واحنا نطالع فيهم . وش الفايدة ولا شي بس اعلانات و كلام فاضي أنتم من اشهرتوهم ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
د محمد ماجد بخش
صحيح أن الدرجة المغناطيسية ثابتة في المجموع الثقالي الممثل للوحدة الثقالية الفراغية الممثلة للوحدة المغناطيسية لكن التأثير المغناطيسي في المجموع الذري الثقالي أو المجموع النووي الفراغي وكلاهما وحدة مجموع ممثل متصل غير منفصل لا يختص بذرة دون غيرها في توازن ثقالي فراغي غالبا ما يمثله مركز المجموع وتحديدا ذرة التمثيل بمركز الجزيء لكن قد لا تكون الذرة الممثلة للثقل المركزي هي مركز الجزيء لذلك فإن الدرجة المغناطيسية وإن انتشرت بين الذرات فإنها تنسب تعامليا لوحدة الثقل المركزية الممثلة بذرة العنصر الممثل
ابو عمار
هذه مشكلتكم دائما الشقه والمهر والسبب المشاركه في كل شي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فرج الله قريب

أخر الأخبار

استشاري: التهاون يضغط على القطاع الصحي والوطن وقد يُذهب الجهود سدى
استشاري: التهاون يضغط على القطاع الصحي والوطن وقد يُذهب الجهود سدى
Time منذ 3 دقائق Views 1116
بالفيديو.. تعرف على الخدمات التي تقدمها «صحة المدينة» لنزلاء المحاجر
بالفيديو.. تعرف على الخدمات التي تقدمها «صحة المدينة» لنزلاء المحاجر
Time منذ 12 دقيقة Views 1223
بالفيديو.. أروى عمر تهاجم هند القحطاني وتصفها بعجوز النار
بالفيديو.. أروى عمر تهاجم هند القحطاني وتصفها بعجوز النار
Time منذ 15 دقيقة Views 336
هطول أمطار على محافظتي الطائف والعرضيات
هطول أمطار على محافظتي الطائف والعرضيات
Time منذ 20 دقيقة Views 1243
بتال القوس : اتحاد القدم سيواجه مشكلة اذا لم يستكمل الدوري
بتال القوس : اتحاد القدم سيواجه مشكلة اذا لم يستكمل الدوري
Time منذ 24 دقيقة Views 1347
شاهد.. سيول الصناعية جنوب المدينة المنورة
شاهد.. سيول الصناعية جنوب المدينة المنورة
Time منذ 34 دقيقة Views 1546
اصابة ليونيل ميسي
اصابة ليونيل ميسي
Time منذ 42 دقيقة Views 1546
شاهد.. ولي العهد بزي العرضة كاملًا
شاهد.. ولي العهد بزي العرضة كاملًا
Time منذ 48 دقيقة Views 2207
زوج يكبل زوجته ويهتك عرضها بطريقة وحشية
زوج يكبل زوجته ويهتك عرضها بطريقة وحشية
Time منذ 50 دقيقة Views 1007
"الداخلية" توجه رسالة إلى سكان الرياض بعد عودة الاحترازات في جدة
"الداخلية" توجه رسالة إلى سكان الرياض بعد عودة الاحترازات في جدة
Time منذ 56 دقيقة Views 2589