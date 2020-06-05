إشارة بذيئة لحكم كادت أن تتسبب في فضيحة دولية

وكالات (صدى):
كادت أن تتسبب إشارة بذيئة من الحكم أندريس تريماس،للاعب صاحب بشرة سوداء في فضيحة دولية مدوية خلال مباراة ودية في لاتفيا جمعت فريقي داوغافا ريغا أمام ريغا.
وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي صورة الحكم عندما قام بإشهار البطاقة الحمراء بحق لاعب ريغا سيدريك كواديو من ساحل العاج بعدها وجه إشارة بذيئة للاعب، في وقت تعم الإحتجاجات الولايات الأمريكية على مقتل جورج فلويد.
واضطرالحكم أن يبرر سلوكه بعد أن لقي سيلا من الانتقادات ،حيث أوضح انه قام بتوجيه اللاعب بإصبعه بحق اللاعب المنافس، ولهذا كان عليه إشهار البطاقة الحمراء وطرده لسلوكه، لكن اللاعب عندما رأى البطاقة لم يفهم سبب حصوله عليها، ولا حتى تفسيره له، لذا اضطرر إلى تكرار الإيماءة لتوضيح ذلك".