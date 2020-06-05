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إشارة بذيئة لحكم كادت أن تتسبب في فضيحة دولية

Time منذ ساعة
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إشارة بذيئة لحكم كادت أن تتسبب في فضيحة دولية

وكالات (صدى):
كادت أن تتسبب إشارة بذيئة من الحكم أندريس تريماس،للاعب صاحب بشرة سوداء في فضيحة دولية مدوية خلال مباراة ودية في لاتفيا جمعت فريقي داوغافا ريغا أمام ريغا.

وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي صورة الحكم عندما قام بإشهار البطاقة الحمراء بحق لاعب ريغا سيدريك كواديو من ساحل العاج بعدها وجه إشارة بذيئة للاعب، في وقت تعم الإحتجاجات الولايات الأمريكية على مقتل جورج فلويد.

واضطرالحكم أن يبرر سلوكه بعد أن لقي سيلا من الانتقادات ،حيث أوضح انه قام بتوجيه اللاعب بإصبعه بحق اللاعب المنافس، ولهذا كان عليه إشهار البطاقة الحمراء وطرده لسلوكه، لكن اللاعب عندما رأى البطاقة لم يفهم سبب حصوله عليها، ولا حتى تفسيره له، لذا اضطرر إلى تكرار الإيماءة لتوضيح ذلك".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
د محمد ماجد بخش
صحيح أن الدرجة المغناطيسية ثابتة في المجموع الثقالي الممثل للوحدة الثقالية الفراغية الممثلة للوحدة المغناطيسية لكن التأثير المغناطيسي في المجموع الذري الثقالي أو المجموع النووي الفراغي وكلاهما وحدة مجموع ممثل متصل غير منفصل لا يختص بذرة دون غيرها في توازن ثقالي فراغي غالبا ما يمثله مركز المجموع وتحديدا ذرة التمثيل بمركز الجزيء لكن قد لا تكون الذرة الممثلة للثقل المركزي هي مركز الجزيء لذلك فإن الدرجة المغناطيسية وإن انتشرت بين الذرات فإنها تنسب تعامليا لوحدة الثقل المركزية الممثلة بذرة العنصر الممثل
ابو عمار
هذه مشكلتكم دائما الشقه والمهر والسبب المشاركه في كل شي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فرج الله قريب
ابو عمار
اكمل الايه يا استاذ خالد ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) .... بصراحه ما عندك سالفه في هذا الموضوع ... غشاء البكاره انواع وبعضها مطاطي وهذا قد يسبب مشكله عند الزوج في ليلة الدخله وعلى الزوج ان لا يستعجل قبل الفحص عليها طبيا

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