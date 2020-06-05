مسؤولان: البنوك السعودية ستتجاوز الأزمة الحالية

الرياض (صدى):
كشف مسؤولان تنفيذيان في القطاع المصرفي، عن قدرة البنوك السعودية على تجاوز الأزمة الحالية المتزامنة مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.
وصرّح ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني "ساب"، بأنه" لن تنتهي هذه الأزمة خلال وقت قصير جدا، وسيظل الربع الثاني وربما الثالث أيضا يشكلان تحديا وسيكون 2020 عاما صعبا ”.
من جانبه، قال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، إن " ضغوط الهوامش سيسبب بعض التراجع في الربحية وأن نمو القروض قد لا يكون في صدارة أولويات البنوك حاليا " .
يذكر أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ ساما ”، أوضحت أن هناك تراجع في أرباح البنوك في المملكة 38.4% على أساس سنوي في أبريل إلى 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار).