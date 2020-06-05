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الشؤون الإسلامية بتبوك تشيد بإلتزام المصلين في صلاة الجمعة بالإجراءات الوقائية

Time منذ ساعة
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الشؤون الإسلامية بتبوك تشيد بإلتزام المصلين في صلاة الجمعة بالإجراءات الوقائية

تبوك (صدى):
أشاد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بإلتزام المصلين في صلاة الجمعة اليوم، بالإجراءات الإحترازية والوقائية ، وإلتزامهم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة المصلين من خطر جائحة كورونا.

كما ثمن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة ، مشاركة مختلف الجهات الحكومية بتبوك لإدارة الحشود وتوجيه المصلين لأقرب المساجد والجوامع.

وبين مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله السبيعي أن جموع المصلين قد أدوا صلاة الجمعة في أكثر من 287 جامعاً رئيسي ، و80 مسجداً إضافي بكل يسر وسهولة ، وذلك - بفضل الله - ثم توجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، ومعالي وزير الشؤون الاسلامية ، وبتعاون كافة القطاعات الصحية والأمنية ولجان المتطوعين والزملاء بفرع الوزارة بمنطقة تبوك.

وأضاف أن ما رأيناه ورصدناه من تجاوب وإلتزام من المصلين وأمة المساجد من الخطباء والمؤذنين بالتعليمات والاجراءات الإحترازية ، لهو أمر يثلج الصدر ويسر الخاطر فالوعي لدى الجميع - ولله الحمد - يبشر بخير وأننا باذن الله تعالى سنتمكن من القضاء على هذا الوباء وتعود مساجدنا وحياتنا الى سابق عهدها وطبيعتها ، مشيراً إلى أن الفرع قد حدد 80 مسجداً إضافياً ، لإقامة صلاة الجمعة ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتنص على العناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.

وأردف قائلاً : إن الجهود تظافرت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة الجوامع والمساجد التي يشرف الفرع عليها في المنطقة والبالغ عددها 1875 جامعاً ومسجداً، والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي، حيث تم رفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافة إلى الاستمرار بإغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، مبيناً إلى أن الفرع قد عمل بالتعاون مع الفرق التطوعية بالمنطقة على ترتيب وتنظيم دخول وخروج المصلين في صلاة الجمعة ، وعمل فحوصات الحرارة بشكل مباشر للمصلين.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
صحيح أن الدرجة المغناطيسية ثابتة في المجموع الثقالي الممثل للوحدة الثقالية الفراغية الممثلة للوحدة المغناطيسية لكن التأثير المغناطيسي في المجموع الذري الثقالي أو المجموع النووي الفراغي وكلاهما وحدة مجموع ممثل متصل غير منفصل لا يختص بذرة دون غيرها في توازن ثقالي فراغي غالبا ما يمثله مركز المجموع وتحديدا ذرة التمثيل بمركز الجزيء لكن قد لا تكون الذرة الممثلة للثقل المركزي هي مركز الجزيء لذلك فإن الدرجة المغناطيسية وإن انتشرت بين الذرات فإنها تنسب تعامليا لوحدة الثقل المركزية الممثلة بذرة العنصر الممثل
ابو عمار
هذه مشكلتكم دائما الشقه والمهر والسبب المشاركه في كل شي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فرج الله قريب
ابو عمار
اكمل الايه يا استاذ خالد ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) .... بصراحه ما عندك سالفه في هذا الموضوع ... غشاء البكاره انواع وبعضها مطاطي وهذا قد يسبب مشكله عند الزوج في ليلة الدخله وعلى الزوج ان لا يستعجل قبل الفحص عليها طبيا
نبيل
وعلى ايش يتعرض لمحاولة القتل

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