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هطول أمطار على محافظتي الطائف والعرضيات
منذ 19 دقيقة
1243
الطائف (صدى):
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بهطول أمطار من متوسطة إلي شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتيّ الطائف والعرضيات.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأدوية.
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
صحيح أن الدرجة المغناطيسية ثابتة في المجموع الثقالي الممثل للوحدة الثقالية الفراغية الممثلة للوحدة المغناطيسية لكن التأثير المغناطيسي في المجموع الذري الثقالي أو المجموع النووي الفراغي وكلاهما وحدة مجموع ممثل متصل غير منفصل لا يختص بذرة دون غيرها في توازن ثقالي فراغي غالبا ما يمثله مركز المجموع وتحديدا ذرة التمثيل بمركز الجزيء لكن قد لا تكون الذرة الممثلة للثقل المركزي هي مركز الجزيء لذلك فإن الدرجة المغناطيسية وإن انتشرت بين الذرات فإنها تنسب تعامليا لوحدة الثقل المركزية الممثلة بذرة العنصر الممثل
ابو عمار
هذه مشكلتكم دائما الشقه والمهر والسبب المشاركه في كل شي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فرج الله قريب
ابو عمار
اكمل الايه يا استاذ خالد ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) .... بصراحه ما عندك سالفه في هذا الموضوع ... غشاء البكاره انواع وبعضها مطاطي وهذا قد يسبب مشكله عند الزوج في ليلة الدخله وعلى الزوج ان لا يستعجل قبل الفحص عليها طبيا
نبيل
وعلى ايش يتعرض لمحاولة القتل
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