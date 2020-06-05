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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
ذكر فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، أن الله حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، له كامل الحكمة المقترنة بالعزة والعلم والخبرة والسعة والتوب والحمد حكمته بالغة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها وتكل الألسن عن التعبير عنها وبحكمته قال تعالى (سبح لله ما في السموات والأرض).

وأوضح فضيلته أنه بحكمة المولى سبحانه خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب، أتقن التدبير وأحسن التقدير وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به قال تعالى (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى)، وتحدى الله الخلق أن يجدوا في خلقه خللًا قال تعالى : (فأرجع البصر هل ترى من فطور) ولو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والاتقان لم يقدروا لذا أمر الله الخلق بالاكتفاء بالتأمل فيما خلق من الحكم في مخلوقاته والاطلاع على بعض ما فيها من الحسن والاتقان قال تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض).

واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي الخطبة بالإشارة إلى أن الله سبحانه بنى أمور عباده أن عرفهم معاني دلائل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلها وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها وما يخفى على العباد معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه وكونه القدري يكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفاصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
صحيح أن الدرجة المغناطيسية ثابتة في المجموع الثقالي الممثل للوحدة الثقالية الفراغية الممثلة للوحدة المغناطيسية لكن التأثير المغناطيسي في المجموع الذري الثقالي أو المجموع النووي الفراغي وكلاهما وحدة مجموع ممثل متصل غير منفصل لا يختص بذرة دون غيرها في توازن ثقالي فراغي غالبا ما يمثله مركز المجموع وتحديدا ذرة التمثيل بمركز الجزيء لكن قد لا تكون الذرة الممثلة للثقل المركزي هي مركز الجزيء لذلك فإن الدرجة المغناطيسية وإن انتشرت بين الذرات فإنها تنسب تعامليا لوحدة الثقل المركزية الممثلة بذرة العنصر الممثل
ابو عمار
هذه مشكلتكم دائما الشقه والمهر والسبب المشاركه في كل شي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فرج الله قريب
ابو عمار
اكمل الايه يا استاذ خالد ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) .... بصراحه ما عندك سالفه في هذا الموضوع ... غشاء البكاره انواع وبعضها مطاطي وهذا قد يسبب مشكله عند الزوج في ليلة الدخله وعلى الزوج ان لا يستعجل قبل الفحص عليها طبيا
نبيل
وعلى ايش يتعرض لمحاولة القتل

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