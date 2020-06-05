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الزكاة والدخل تعفي المسجلين وغير المسجلين من الغرامات المستحقة

Time منذ 25 دقيقة
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الزكاة والدخل تعفي المسجلين وغير المسجلين من الغرامات المستحقة

الرياض (صدى):
قررت الهيئة العامة للذكاة والدخل اعفاء المكفلين المسجلين لديها وغير المسجلين من الغرامات المستحقة، وذلك من خلال إطلاق مبادرة هدفها لتخفيف الأثار الإقتصادية بسبب جائحة الوباء.

وأوضحت الهيئة بأن الإعفاء يشمل الغرامات المترتبة على تعديل إقرارات سبق تقديمها للهيئة والإفصاح عن أي مبالغ مستحقة بالزيادة لم يفصح عنها مسبقا، وغرامات تقديم أي إقرارات متأخرة، ما يعني عدم احتساب أي غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال فترة المبادرة.

وطالبت الهيئة للاستفاد، بتسجيل المكلف المسجل وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد الضريبة أو تقديم خطة للتقسيط في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري للإستفادة من المبادرة.

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الشرقي
برنامج حساب المواطن لية ما يقبل تحول علية فواتير الكهرباء وعن طريقهم يسددون عنا الفواتير ولا نبقى منهم دعم ومصروف الماء والبنزين أحنا بنتحمل سدد فواتيرها فقط سددوا عنا فاتورة الكهرباء وبس
ابن حزم
مباركين
ابن حزم
معركة البقاء للقوى .
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
واضح لاعبين في التصوير في برامج تعمل اكثر من كذا والشواهد بالهبل

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