الهلال ينافس أندية عربية لضم كريم العريبي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة منافسة نادي الهلال لضم كريم العريبي نجم الساحل التونسي .
وأكدت أن الهلال ينافس عدة أندية عربية منها الأهلي والزمالك بالدوري المصري لضم "العريبي" خلال الميركايو الصيفي مع غموض مصير جوميز وتوقعات رحيل إدواردو .
الجدير بالذكر أن اللاعب تونسي -إيطالي لعبمع منتخب إيطاليا تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب إيطاليا تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب إيطاليا لكرة القدم للدرجة الثانية كما لعب مع إنتر ميلان ونادي باليرمو ونادي بولونيا ونادي ساسولو ونادي فوجيا ونادي فولهام ولفت الأنظار في مشواره مع الساحرة المستديرة .