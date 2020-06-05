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اعتقال فاتن مكي أخطر قيادات العصابات الدولية

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اعتقال فاتن مكي أخطر قيادات العصابات الدولية

وكالات (صدى):
كشفت مصادر اليوم الجمعة عن نجاح جهاز أمن الدولة بدبي في اعتقال فاتن مكي، أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة .

الجدير بالذكر أن فاتن مكي متهم بالقتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال ومدرج على قوائم الإنتربول .

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الشرقي
برنامج حساب المواطن لية ما يقبل تحول علية فواتير الكهرباء وعن طريقهم يسددون عنا الفواتير ولا نبقى منهم دعم ومصروف الماء والبنزين أحنا بنتحمل سدد فواتيرها فقط سددوا عنا فاتورة الكهرباء وبس
ابن حزم
مباركين
ابن حزم
معركة البقاء للقوى .
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
واضح لاعبين في التصوير في برامج تعمل اكثر من كذا والشواهد بالهبل

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