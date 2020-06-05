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«امازون» أمام القضاء

Time منذ ساعة
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«امازون» أمام القضاء

وكالات (صدى):
اقدم ثلاثة موظفين بمستودع أمازون، على تقديم دعوى قضائية ضد الشركة الامريكية العملاقة ، أمام المحكمة الفيدرالية بعد ان فشلت في حمايتهم من وباء كورونا.

واحتوت الشكوى على أن “وتيرة العمل التي لا هوادة فيها في منشآت أمازون” أدت إلى ظروف خطرة وأن سياسات الشركة “تمنع العمال من مغادرة محطات عملهم لغسل أيديهم أو منحهم الوقت لتطهيرها”

وتأتي الدعوى عقب احتجاجات نظمت خارج منشأة “أمازون” في حي ستايتن آيلند في نيويورك حيث فصل أحد العمال، حيث قال موظف أقالته الشركة بأن إقالته كانت نتيجة تحدثه علنا عن المشكلة، فيما أكدت “أمازون” أنها كانت بسبب فشله في الخضوع للحجر الصحي

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الشرقي
برنامج حساب المواطن لية ما يقبل تحول علية فواتير الكهرباء وعن طريقهم يسددون عنا الفواتير ولا نبقى منهم دعم ومصروف الماء والبنزين أحنا بنتحمل سدد فواتيرها فقط سددوا عنا فاتورة الكهرباء وبس
ابن حزم
مباركين
ابن حزم
معركة البقاء للقوى .
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
واضح لاعبين في التصوير في برامج تعمل اكثر من كذا والشواهد بالهبل

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