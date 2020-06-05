70 مليون يورو عرض جديد من برشلونة للحصول على خدمات مارتينيز

وكالات (صدى):
كشفت تقارير ان هناك عرض جديد قدمته إدارة نادي برشلونة الاسباني لنادي إنتر ميلان الإيطالي للحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وأوضحت التقارير اليوم الجمعة ، بأن المباحثات بين برشلونة وإنتر ميلان تسير على قدم وساق، لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، بعد أن نجح مسؤولو البلوغرانا في الاتفاق مع لاوتارو مارتينيز على بنود عقده الشخصي في ”كامب نو“.
وأضافت بأن”العرض الأخير الذي قدّمه مسؤولو برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز يتضمن دفع 70 مليون يورو نقدا، بالإضافة إلى انتقال البرازيلي جونيور فيربو، الظهير الأيسر للبارسا إلى النيراتزوري“.