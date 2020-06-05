نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«تويتر» يحذف فيديو جديد لترامب

Time منذ ساعتين
Views 1988
«تويتر» يحذف فيديو جديد لترامب

واشنطن (صدى):
صعد موقع "تويتر" من جديد ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحذف مقطع فيديو تنعي فيه حملة دونالد ترامب، المواطن الأميركي جورج فلويد من على منصة الرئيس الأميركي، مشيرا إلى شكوى تتعلق بحقوق النشر.

وأظهر الفيديو ترامب وهو يتحدث في خلفية الفيديو الذي يضم صورا ولقطات لمسيرات احتجاج وأحداث عنف بعد موت فلويد، إثر إلقاء القبض عليه بطريقة عنيفة.

واوضح الموقع أن الفيديو المنشور على حساب حملة الرئيس لا يتسق مع سياسته الخاصة بحقوق النشر، مردفا بأنهم يستجيبون لشكاوى حقوق النشر المقنعة التي يرسلها أصحاب حقوق النشر أو ممثلون شرعيون للموقع.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

Abu saif
باي حق صدى الالكترونية تنزل اخبار تخص بشريحه متمردة وتطلق عليها المجلس الانتقالي والحكومة السعودية تحارب الشرائح المتمردة فهمينا ياصدى
الشرقي
برنامج حساب المواطن لية ما يقبل تحول علية فواتير الكهرباء وعن طريقهم يسددون عنا الفواتير ولا نبقى منهم دعم ومصروف الماء والبنزين أحنا بنتحمل سدد فواتيرها فقط سددوا عنا فاتورة الكهرباء وبس
ابن حزم
مباركين
ابن حزم
معركة البقاء للقوى .
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

نصائح لتقليل استهلاك أجهزة التكييف للطاقة
نصائح لتقليل استهلاك أجهزة التكييف للطاقة
Time منذ 11 دقيقة Views 1219
الهلال ينافس أندية عربية لضم كريم العريبي
الهلال ينافس أندية عربية لضم كريم العريبي
Time منذ 21 دقيقة Views 1344
الزكاة والدخل تعفي المسجلين وغير المسجلين من الغرامات المستحقة
الزكاة والدخل تعفي المسجلين وغير المسجلين من الغرامات المستحقة
Time منذ 24 دقيقة Views 1492
«تمريض الحريق» يجهز أقنعة للوجه من مواد محلية
«تمريض الحريق» يجهز أقنعة للوجه من مواد محلية
Time منذ 26 دقيقة Views 1425
طريقة بسيطة لعلاج الصداع النصفي
طريقة بسيطة لعلاج الصداع النصفي
Time منذ 28 دقيقة Views 1316
تفاعل غاضب بعد تفجير أنثى الفيل الحامل بثمار الاناناس
تفاعل غاضب بعد تفجير أنثى الفيل الحامل بثمار الاناناس
Time منذ 29 دقيقة Views 527
أنباء سارة لمرضى الضغط الخائفين من كورونا
أنباء سارة لمرضى الضغط الخائفين من كورونا
Time منذ 31 دقيقة Views 1474
بالفيديو.. بدور البراهيم عن حديث زوجها: ليست تصريحاتي
بالفيديو.. بدور البراهيم عن حديث زوجها: ليست تصريحاتي
Time منذ 50 دقيقة Views 820
ضوابط تصريح التموين الطارئ من "توكلنا"
ضوابط تصريح التموين الطارئ من "توكلنا"
Time منذ 51 دقيقة Views 2109
بالفيديو.. مشادة كلامية بين فوز الفهد وإحدى متابعيها
بالفيديو.. مشادة كلامية بين فوز الفهد وإحدى متابعيها
Time منذ ساعة Views 683