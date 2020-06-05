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القيادة تهنئ ملك مملكة السويد بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ 14 دقيقة
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القيادة تهنئ ملك مملكة السويد بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة السويد الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
لا احد يلوم نادي القرنبعانوا لم يتحملون صدمت ٢٤نوفمبر كانت قاسيه مطمه عليهم وتحملوهم تراى مهما كانوا الجاليات لهم حسنات كثيره في تنظيف 🧹 وتلميع صحيح ثقافتهم تشوه الرياضه لكن عايدي مايصحون من صدمتهم يرجعون بعد تتويج الهلال بالدوري وتحقيق الثامنه اسيويا راح تمر عليهم سنين مريره
زعيم اااسيا
الحمد لله ان الامور ليس بيد اللوبي الاصفر لارائينا قرارات عجيبه غريبه على مدار الجائحه وهم متفرغين لصياغة انظمه تجير البطوله لهم اجل يتوج بطل الشتاء الله يرجكم يامخلفات اوراوا
زعيم اااسيا
اذا شفت نصراوي يتحدث عن انظمه فستمع وشاهد اكبر نكته تتطرح فالتاريخ يجيرون المواقف لهم صدق الي قال نادي قرنبع وجاليات ثقافتهم على قدهم لو جماهير الهلال مثل عقليتهم لطالبوا بالالغاء البطوله الاسيويه وتتويج الهلال بحكم انه بطل سابق وذهاب للعالميه لكن متعودين ناخذ بطولاتنا من الملعب مو قراطيس وفلان قال وعلان سمع
زعيم اااسيا
جحفلي ١١٩ ٥خماسية لليلة التتويج انت مسخره تاريخك وحش مخلفات اوراوا
زعيم اااسيا
خبر محزن لمخلفات اوراوا صافرتهم العادله مصابة الله لايبلانا اقنعة الحقد والحسد تنكشف يوما وراو يوما لاتبتي مجد لناديك باكاذيب واوهام تعلموا من زعيم الارض ياخذ ابطولاته بالاصرار وعدم اليأس مهمها ظلموه لابد للمنصات تشرع باسمه

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