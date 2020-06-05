هيئة المنافسة توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مراجع داخلي، كبير المدققين الداخليين، لافتة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يونيو 2020م.
وقالت أن التقديم مستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا