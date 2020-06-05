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هيئة المنافسة توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ ساعة
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هيئة المنافسة توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مراجع داخلي، كبير المدققين الداخليين، لافتة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يونيو 2020م.

وقالت أن التقديم مستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الحمد لله ان الامور ليس بيد اللوبي الاصفر لارائينا قرارات عجيبه غريبه على مدار الجائحه وهم متفرغين لصياغة انظمه تجير البطوله لهم اجل يتوج بطل الشتاء الله يرجكم يامخلفات اوراوا
زعيم اااسيا
اذا شفت نصراوي يتحدث عن انظمه فستمع وشاهد اكبر نكته تتطرح فالتاريخ يجيرون المواقف لهم صدق الي قال نادي قرنبع وجاليات ثقافتهم على قدهم لو جماهير الهلال مثل عقليتهم لطالبوا بالالغاء البطوله الاسيويه وتتويج الهلال بحكم انه بطل سابق وذهاب للعالميه لكن متعودين ناخذ بطولاتنا من الملعب مو قراطيس وفلان قال وعلان سمع
زعيم اااسيا
جحفلي ١١٩ ٥خماسية لليلة التتويج انت مسخره تاريخك وحش مخلفات اوراوا
زعيم اااسيا
خبر محزن لمخلفات اوراوا صافرتهم العادله مصابة الله لايبلانا اقنعة الحقد والحسد تنكشف يوما وراو يوما لاتبتي مجد لناديك باكاذيب واوهام تعلموا من زعيم الارض ياخذ ابطولاته بالاصرار وعدم اليأس مهمها ظلموه لابد للمنصات تشرع باسمه
زعيم اااسيا
خبر محزن لمخلفات اوراوا صافرتهم العادله مصابة الله لايبلانا اقنعة الحقد والحسد تنكشف يوما وراو يوما لاتبتي مجد لناديك باكاذيب واوهام تعلموا من زعيم الارض ياخذ ابطولاته بالاصرار وعدم اليأس مهمها ظلموه لابد للمنصات تشرع باسمه

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