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ميريام فارس في إشراقة صباحية مثيرة
منذ ساعة
1778
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أحدث التعليقات
زعيم اااسيا
اذا شفت نصراوي يتحدث عن انظمه فستمع وشاهد اكبر نكته تتطرح فالتاريخ يجيرون المواقف لهم صدق الي قال نادي قرنبع وجاليات ثقافتهم على قدهم لو جماهير الهلال مثل عقليتهم لطالبوا بالالغاء البطوله الاسيويه وتتويج الهلال بحكم انه بطل سابق وذهاب للعالميه لكن متعودين ناخذ بطولاتنا من الملعب مو قراطيس وفلان قال وعلان سمع
زعيم اااسيا
جحفلي ١١٩ ٥خماسية لليلة التتويج انت مسخره تاريخك وحش مخلفات اوراوا
زعيم اااسيا
خبر محزن لمخلفات اوراوا صافرتهم العادله مصابة الله لايبلانا اقنعة الحقد والحسد تنكشف يوما وراو يوما لاتبتي مجد لناديك باكاذيب واوهام تعلموا من زعيم الارض ياخذ ابطولاته بالاصرار وعدم اليأس مهمها ظلموه لابد للمنصات تشرع باسمه
زعيم اااسيا
خبر محزن لمخلفات اوراوا صافرتهم العادله مصابة الله لايبلانا اقنعة الحقد والحسد تنكشف يوما وراو يوما لاتبتي مجد لناديك باكاذيب واوهام تعلموا من زعيم الارض ياخذ ابطولاته بالاصرار وعدم اليأس مهمها ظلموه لابد للمنصات تشرع باسمه
ابو سعود
ياليت يحذفو الاعلانات الجنسيه واعلانات التطبيقات القذره من العاب الاطفال وتكون مراقبه أو يكون فيه خاصيه ابلاغ بأنه غير مناسب
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