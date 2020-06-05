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بالصور.. «الحصيني»‏: نشاط رياح البوارح على حوض الخليج العربي

Time منذ 16 دقيقة
Views 1226
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بالصور.. «الحصيني»‏: نشاط رياح البوارح على حوض الخليج العربي

عادل الحربي (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، عن نشاط رياح البوارح على حوض الخليج العربي، فضلًا عن سقوط أمطار متفاوتة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الجمعة 1441/10/13هـ وليلة السبت -إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفقية لمتوسطة ".

وأوضح " الحصيني " أن ذلك: " على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات تمتد إلى جنوب وشرق المدينة وحائل؛ بالإضافة إلى نشاط ارياح البوارح على حوض الخليج العربي بما فيها الشرقية وحتى شرق الرياض ونواحي نجران " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تهاويل ..
د محمد ماجد بخش
الأوربتال النووي هو اوربتال مركزه مركز النواة ونهايته سطح الوحدة النووية أو الذرية حذو القدة بالقدة
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
د محمد ماجد بخش
الافضل مقابلة النواة مقابل النواة والعنصر مقابل العنصر والعناصر والفراغ مقابل الفراغ والثقل المغناطيسي مقابل الثقل العددي وهكذا
ابو محمد 😎
الله يستر على عباده .. آمين ,,

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