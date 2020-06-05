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علامات تدل أن هاتفك الجوال مُراقبا

Time منذ ساعة
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علامات تدل أن هاتفك الجوال مُراقبا

وكالات (صدى):
كشف رئيس وكالة المعلومات والتحليلات في شركة «تليكوم ديلي»، دينيس كوسكوف، عن علامات تدل على مراقبة الهاتف الجوال الخاص بك حيث أن البرامج والتطبيقات التي تم تحميلها على الجهاز، دون علم الشخص، تكون دليلًا على ذلك.

وأوضح " كوسكوف " إن هناك أنواع مختلفة للتنصت، منها القانونية ومنها غير القانونية، ومن الصعب جدًا التحديد كونه يتم استخدام معدات باهظة الثمن للتنصت.

وأشار إلى أن العلامات التي تدل على مراقبة الجوال هي: إيقاف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ، إعادة تشغيل الهاتف من تلقاء نفسه؛ فيما عندما يسخن الهاتف كثيرا حتى في «وضع النوم»، بالإضافة إلى انتهاء الشحن بسرعة كبيرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تهاويل ..
د محمد ماجد بخش
الأوربتال النووي هو اوربتال مركزه مركز النواة ونهايته سطح الوحدة النووية أو الذرية حذو القدة بالقدة
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
د محمد ماجد بخش
الافضل مقابلة النواة مقابل النواة والعنصر مقابل العنصر والعناصر والفراغ مقابل الفراغ والثقل المغناطيسي مقابل الثقل العددي وهكذا
ابو محمد 😎
الله يستر على عباده .. آمين ,,

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