علامات تدل أن هاتفك الجوال مُراقبا

وكالات (صدى):
كشف رئيس وكالة المعلومات والتحليلات في شركة «تليكوم ديلي»، دينيس كوسكوف، عن علامات تدل على مراقبة الهاتف الجوال الخاص بك حيث أن البرامج والتطبيقات التي تم تحميلها على الجهاز، دون علم الشخص، تكون دليلًا على ذلك.
وأوضح " كوسكوف " إن هناك أنواع مختلفة للتنصت، منها القانونية ومنها غير القانونية، ومن الصعب جدًا التحديد كونه يتم استخدام معدات باهظة الثمن للتنصت.
وأشار إلى أن العلامات التي تدل على مراقبة الجوال هي: إيقاف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ، إعادة تشغيل الهاتف من تلقاء نفسه؛ فيما عندما يسخن الهاتف كثيرا حتى في «وضع النوم»، بالإضافة إلى انتهاء الشحن بسرعة كبيرة.