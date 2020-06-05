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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 12 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير و الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لزام علينا وواجب ألا نترك أسس ومباديء وقواعد الكيمياء مغلوطة للأبد، وقد نشأت أجيال من الاساتذة والطلاب لا يفقهون ما تلقوه ويعرفوا مضامين سلوك الذرات والكتل المغناطيسية للعناصر، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه.
ع. س. ع
اول فريق إثبات بطولاتة خرق وقراطيس وجدران هههههه الله لا يبلانا
ااا
واحنا العاطلين ايش ذنبنا يروح منا حساب المواطن يعني لازم اكون مستقله وربي ان حساب المواطن كان يفك عنا ازمه 😣💔
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
خواطر أعجبتني ▁▂▃▄▅🌹💔🌹▅▄▃▂▁ من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك . ▁▂▃▄▅🌹💔🌹▅▄▃▂▁ إن خسِرت شيئًا لم تتوقع يومًا أن تخسره ، فإن الله سيرزقك شيئًا لم تتوقع يومًا أن تملكه . ▁▂▃▄▅🌹💔🌹▅▄▃▂▁ تفاءل عندما تصعب عليك الأمور ، فإن الله تعالى أقسم مرتين فإنّ مع العُسر يُسرا ، إنّ مع العسر يسرا . ▁▂▃▄▅🌹💔🌹▅▄▃▂▁ الحياة سألت الموت : لمآذا البشر يحبونني ويكرهونك ؟ أجاب الموت : ﻷنك كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤلمة ▁▂▃▄▅🌹💔🌹▅▄▃▂▁ لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة ؟؟ أهي ركعة ، أو صدقة ، أو سقيا ماء ، أو حاجة مؤمن قضيناها ، أو دعوة ، أو ذكر !!!! فاعمل ولا تستصغر !!!!!! ▁▂▃▄▅🌹💔🌹▅▄▃▂▁ ضع قليلاً من العاطفة على عقلك حتى يلين وضع قليلاً من العقل على قلبك كي يستقيم . ▁▂▃▄▅🌹💔🌹▅▄▃▂▁ تعجبني القلوب التي تستقبل الألم بصمت و تبرر أخطاء الآخرين بحسن نيه . ▁▂▃▄▅🌹💔🌹▅▄▃▂▁ عندما تظن بأن بعد الشقاء سعاده ، وبعد دموعك إبتسامة فقد أديت عبادة عظيمه ألا وهي حسن الظن بالله ▁▂▃▄▅🌹💔🌹▅▄▃▂▁ إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن .. فربما أشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه .. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم .. ولكن ابتسم حتى تكون سعيد .. لماذا تطيل التفكير والله ولي التدبير .. ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم .. لذلك إطمئن فأنت في عين الله الحفيظ .. وقل بقلبك قبل لسانك « فوضت أمري إلى الله » طيب الله أيامكم بذكره ▁▂▃▄▅🌹💔🌹▅▄▃▂▁: كلام جميل 💯%💯 إذا لم تعرف عنوان رزقك.. فلا تخف.. لأن رزقك يعرف عنوانك.. فإذا لم تصل إليه.. فهو حتما سيصل إليك. ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 إذا قابلنا الإساءة بالإساءة.. فمتى ستنتهي الإساءة؟! قال تعالى: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله" ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس منكوس وكلام مهموس حياء من المدير.. فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر في الصلاة ونقف بين يدي الله؟! ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 لاتحسد أحدا بنعمة فأنت لاتعلم ماذا أخذ الله منه.. ولاتحزن بمصيبة فأنت لاتعلم ماذا سيعطيك الله عليها "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 حكمتين من أروع ما وصلني اليوم : حكمة يابانيةُِ : ليس كل سقوط نهاية فسقوط المطر أجمل بدايةُ ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 يقول حكيم يوناني: كنت ابكي لأنني أمشي بدون حذاء ولكنني توقفت عَنَ البكاء عندما رأيت رجلاََ بلا قدمين.. دائما الحمدلله علىَ كل حال '' ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 يوماً ما ستكتشف: "أن حزنك حماك من النار وصبرك أدخلك الجنة" ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 إذا لم تتصدق بفلوسك تصدق بضروسك!! يعني " ابتسم " ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 من عجائب الإنسان أنه يستفز من سماع (النصيحه) و ينصت لسماع (الفضيحه). ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 - لا تتوقع من نهاية اليوم إلاَّ الرِّضَا وسترضى.. استعن بالكريم استعنْ بالرحيم استعن بالعظيم ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 •لا تدع الناس يعرفون عنك سوى سعادتك ! » ولا يرون منك إلا ابتسامتك . ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ كلام جميل 💯%💯 •إن ضاقت عليك أمورك! » ففي القرآن جنتك . • إن آلمتك وحدتك ! » فإلى السماء دعوتك . • إن سألوك عن أخبارك ! » فاحمد الله و ابتسم . ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ أخيراً: • إذا نويت نشر هذا الكلام! » انوي به خيراً لعل الله يفرج لك بها كربة من كرب الدنيا ⛳⛳⛳⛳⛳
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عندالله خير

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