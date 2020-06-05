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بالصور.. تشييع جثمان جورج فلويد ضحية العنصرية بأمريكا

Time منذ 15 دقيقة
Views 1282
بالصور.. تشييع جثمان جورج فلويد ضحية العنصرية بأمريكا

واشنطن (صدى):
شهد حرم جامعي في مينابوليس، أمس الخميس، قدوم مشيعين للمشاركة في الفعالية الأولى من سلسلة من 3 مراسم تأبين مقررة لجورج فلويد، الذي تم مقتله على أيدي الشرطة.

وأوضح زعيم الحقوق المدنية القس أل شاربتون، قبل التجمع: " لقد كان إنسانا. لديه عائلة، لديه أحلام، لديه آمال. الواجب الحقيقي لأي شخص بهذا النوع من المهام هو التأكيد على قيمة الحياة البشرية التي تم سلبها، ما يعطي سبب حدوث الحراك" .

وظهر النعش الذهبي محاطا بالزهور البيضاء والأرجوانية، وتم عرض صورة جدارية لفلويد رسمت في زاوية الشارع حيث تم تثبيتها على الرصيف من قبل الشرطة، وكانت الرسالة الموجودة على اللوحة الجدارية تقول " يمكنني التنفس الآن " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمهم ويغفر لهم
اول عالمى
اغبياء اعلام الزعيق وقطيع متعصبى الزعيق يكذبون ويكذبوب كل بطولاتهم بفعل فاعل من ظلم المنافس والدعم الخفى خارج الملعب اصبح الحمهور سهل عليه معرفه ومتابعه كل شى يبقى نادى فساد كل الجمهور يعرفه
د محمد ماجد بخش
في ظني أن الخطأ وارد لكن من المفترض تكتمها في سرك وتأتي وتعيد الاختيار له وتتأكد. بسيارة ثانية أو نفس سيارتك بعد يومين أو عن طريق الاستعانة بصديق
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .... هذا بسبب الاهمال وعدم الالتزام بتعليمات الصحه
د محمد ماجد بخش
ماذا لو كان الخطأ لصالحك يعني حاسبك على 39 ريال فقط بالخطأ

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