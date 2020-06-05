إسقاط طائرة مسيرة تركية في ليبيا

طرابلس (صدى):
تمكن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة مسيرة تركية بالقرب من مدينة بن وليد.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن المشير حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.
وأشار " المسماري " إلى أن "مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحًا"، قائلًا أن "المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط"؛ مضيفًا: " الليبيين سيخرجون تركيا من البلاد"، مستنكرا أن يقوم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "بتوجيه الشكر إلى أردوغان الذي يحتل ليبيا ".