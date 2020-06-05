نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إسقاط طائرة مسيرة تركية في ليبيا

Time منذ 33 دقيقة
Views 1328
إسقاط طائرة مسيرة تركية في ليبيا

طرابلس (صدى):
تمكن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة مسيرة تركية بالقرب من مدينة بن وليد.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن المشير حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

وأشار " المسماري " إلى أن "مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحًا"، قائلًا أن "المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط"؛ مضيفًا: " الليبيين سيخرجون تركيا من البلاد"، مستنكرا أن يقوم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "بتوجيه الشكر إلى أردوغان الذي يحتل ليبيا ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمهم ويغفر لهم
اول عالمى
اغبياء اعلام الزعيق وقطيع متعصبى الزعيق يكذبون ويكذبوب كل بطولاتهم بفعل فاعل من ظلم المنافس والدعم الخفى خارج الملعب اصبح الحمهور سهل عليه معرفه ومتابعه كل شى يبقى نادى فساد كل الجمهور يعرفه
د محمد ماجد بخش
في ظني أن الخطأ وارد لكن من المفترض تكتمها في سرك وتأتي وتعيد الاختيار له وتتأكد. بسيارة ثانية أو نفس سيارتك بعد يومين أو عن طريق الاستعانة بصديق
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .... هذا بسبب الاهمال وعدم الالتزام بتعليمات الصحه
د محمد ماجد بخش
ماذا لو كان الخطأ لصالحك يعني حاسبك على 39 ريال فقط بالخطأ

أخر الأخبار

بالصور.. تشييع جثمان جورج فلويد ضحية العنصرية بأمريكا
بالصور.. تشييع جثمان جورج فلويد ضحية العنصرية بأمريكا
Time منذ 15 دقيقة Views 1278
إسقاط طائرة مسيرة تركية في ليبيا
إسقاط طائرة مسيرة تركية في ليبيا
Time منذ 33 دقيقة Views 1328
رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء المنطقة الشرقية
رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء المنطقة الشرقية
Time منذ ساعة Views 1547
تفاصيل مقتل مواطن على يد آخر في أحد شوارع مكة
تفاصيل مقتل مواطن على يد آخر في أحد شوارع مكة
Time منذ ساعة Views 2305
الجائحة تؤخر محاكمة رموز نظام البشير
الجائحة تؤخر محاكمة رموز نظام البشير
Time منذ ساعة Views 1555
النصر في طريقه لضم أولى صفقاته الصيفية
النصر في طريقه لضم أولى صفقاته الصيفية
Time منذ ساعتين Views 2165
‏غرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية
‏غرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية
Time منذ ساعتين Views 1927
الذئب طلع عليهم فجأة
الذئب طلع عليهم فجأة
Time منذ ساعتين Views 1257
عبدالمحسن الجحلان : لن يعود المنتخب حتى تعود الفرق
عبدالمحسن الجحلان : لن يعود المنتخب حتى تعود الفرق
Time منذ 3 ساعات Views 308
فلاح القحطاني : نادي النصر أحق بالتتويج
فلاح القحطاني : نادي النصر أحق بالتتويج
Time منذ 3 ساعات Views 622