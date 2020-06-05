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تفاصيل مقتل مواطن على يد آخر في أحد شوارع مكة

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تفاصيل مقتل مواطن على يد آخر في أحد شوارع مكة

مكة المكرمة (صدى):
شهد أحد شوارع منطقة مكة المكرمة، أمس الخميس، قيام مواطن بقتل آخر بطلقة نارية من سلاح " مسدس"، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعمل الجاني على إصابة المجني عليه بطلقة واحدة باتجاه صدر المجني عليه، وفر هاربًا من مسرح الجريمة؛ حيث باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر بمكة الجريمة بعد تلقيهم بلاغًا بالعثور على شخص ملقى على الأرض وبه آثار دماء.

وبعد وصول الهلال الأحمر، وبعد الكشف على الشخص اتضح أنه متوفى فيما تولت دوريات الأمن التحقيقات الأولية في الجريمة؛ فيما تم القبض على الجاني والتحفظ عليه وتسليمه إلى مركز الشرطة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمهم ويغفر لهم
اول عالمى
اغبياء اعلام الزعيق وقطيع متعصبى الزعيق يكذبون ويكذبوب كل بطولاتهم بفعل فاعل من ظلم المنافس والدعم الخفى خارج الملعب اصبح الحمهور سهل عليه معرفه ومتابعه كل شى يبقى نادى فساد كل الجمهور يعرفه
د محمد ماجد بخش
في ظني أن الخطأ وارد لكن من المفترض تكتمها في سرك وتأتي وتعيد الاختيار له وتتأكد. بسيارة ثانية أو نفس سيارتك بعد يومين أو عن طريق الاستعانة بصديق
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .... هذا بسبب الاهمال وعدم الالتزام بتعليمات الصحه
د محمد ماجد بخش
ماذا لو كان الخطأ لصالحك يعني حاسبك على 39 ريال فقط بالخطأ

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