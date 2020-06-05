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الجائحة تؤخر محاكمة رموز نظام البشير

Time منذ ساعة
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الجائحة تؤخر محاكمة رموز نظام البشير

الخرطوم (صدى):
كشف رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الخميس، أسباب تأخر محاكمة رموز النظام البائد، لافتًا إلى أنه يعود إلى انتشار الجائحة.

وأوضح عبد الله حمدوك: " لو طال أمد هذه الجائحة، لا بد من إيجاد تفكير لإقامة هذه المحاكم في قاعات كبيرة، وكان طموحنا أن تكون هذه المحاكمات قد انتهت الآن "، مؤكدًا على وجود مقترحات في هذا المجال.

وأشار " حمدوك " إلى أن السودان في وضع ديمقراطي وكسلطة تنفيذية ليس لدينا سيطرة وتأثير على النيابة العامة والقضاء وهي أجهزة مستقلة، ولكن عملنا على تذليل كافة العقبات التي تواجههم في سبيل محاكمة رموز النظام البائد" .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمهم ويغفر لهم
اول عالمى
اغبياء اعلام الزعيق وقطيع متعصبى الزعيق يكذبون ويكذبوب كل بطولاتهم بفعل فاعل من ظلم المنافس والدعم الخفى خارج الملعب اصبح الحمهور سهل عليه معرفه ومتابعه كل شى يبقى نادى فساد كل الجمهور يعرفه
د محمد ماجد بخش
في ظني أن الخطأ وارد لكن من المفترض تكتمها في سرك وتأتي وتعيد الاختيار له وتتأكد. بسيارة ثانية أو نفس سيارتك بعد يومين أو عن طريق الاستعانة بصديق
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .... هذا بسبب الاهمال وعدم الالتزام بتعليمات الصحه
د محمد ماجد بخش
ماذا لو كان الخطأ لصالحك يعني حاسبك على 39 ريال فقط بالخطأ

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