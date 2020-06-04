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الأخبار
غرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية
منذ ساعتين
1927
3
بغداد (صدى):
كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، عن غرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية، وأنباء عن وقوع ضحايا.
وأوضحت وسائل الإعلام، أن عمليات بحث تجري عن مفقودين بعد غرق الباخرة الايرانية "بهبهان".
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أحدث التعليقات
ابو عمار
الله يرحمهم ويغفر لهم
اول عالمى
اغبياء اعلام الزعيق وقطيع متعصبى الزعيق يكذبون ويكذبوب كل بطولاتهم بفعل فاعل من ظلم المنافس والدعم الخفى خارج الملعب اصبح الحمهور سهل عليه معرفه ومتابعه كل شى يبقى نادى فساد كل الجمهور يعرفه
د محمد ماجد بخش
في ظني أن الخطأ وارد لكن من المفترض تكتمها في سرك وتأتي وتعيد الاختيار له وتتأكد. بسيارة ثانية أو نفس سيارتك بعد يومين أو عن طريق الاستعانة بصديق
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .... هذا بسبب الاهمال وعدم الالتزام بتعليمات الصحه
د محمد ماجد بخش
ماذا لو كان الخطأ لصالحك يعني حاسبك على 39 ريال فقط بالخطأ
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