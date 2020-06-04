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بالصور.. إطلاق عملية تطوير بيئي واسعة في محمية شرعان

Time منذ 3 ساعات
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بالصور.. إطلاق عملية تطوير بيئي واسعة في محمية شرعان

المدينة المنورة (صدى):
أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمس الخميس، عملية تطوير بيئي واسعة النطاق لإعادة التوازن الطبيعي في محمية شرعان، من خلال جدول زمني يمتد من خمس إلى عشر سنوات.

وكشفت الهيئة، أنها حققت نجاحات مهمة في المراحل الأولى، حيث أنه فضلًا عن ولادة جيل من الغزلان فقد تمت إعادة تأسيس الغطاء النباتي الذي تحتاج إليه هذه الغزلان من أجل البقاء؛ كما تعتمد نهجاً مستداماً في تنفيذ إستراتيجيتها.

وتشكِّل إعادة النمور العربية جزءاً من الخطة الرئيسية الثالثة؛ إذ تُصنف شرعان منتجعاً طبيعياً بفضل خصائصها الجيولوجية والطبوغرافية والبيئة، لافتة إلى أن هذه الخطة تُعدّ جزءاً من الرؤية الأوسع الرامية إلى جعل العلا وجهة عالمية للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية، كما ستعود بالفائدة على المجتمع المحلي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمهم ويغفر لهم
اول عالمى
اغبياء اعلام الزعيق وقطيع متعصبى الزعيق يكذبون ويكذبوب كل بطولاتهم بفعل فاعل من ظلم المنافس والدعم الخفى خارج الملعب اصبح الحمهور سهل عليه معرفه ومتابعه كل شى يبقى نادى فساد كل الجمهور يعرفه
د محمد ماجد بخش
في ظني أن الخطأ وارد لكن من المفترض تكتمها في سرك وتأتي وتعيد الاختيار له وتتأكد. بسيارة ثانية أو نفس سيارتك بعد يومين أو عن طريق الاستعانة بصديق
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .... هذا بسبب الاهمال وعدم الالتزام بتعليمات الصحه
د محمد ماجد بخش
ماذا لو كان الخطأ لصالحك يعني حاسبك على 39 ريال فقط بالخطأ

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