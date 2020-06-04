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الشؤون الإسلامية بالقصيم تتخذ عدداً من الإجراءات الوقائية لأداء صلاة الجمعة

Time منذ 16 دقيقة
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الشؤون الإسلامية بالقصيم تتخذ عدداً من الإجراءات الوقائية لأداء صلاة الجمعة

بريدة (صدى):
اتخذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم عدداً من الإجراءات والاحترازات الوقائية التي اعتمدتها الوزارة لأداء صلاة الجمعة غداً في جوامع منطقة القصيم، منها تحديد موعد رفع الأذان الأول قبل الوقت بعشرين دقيقة والتأكيد على الخطباء بأن لا تزيد الخطبة والصلاة على خمس عشرة دقيقة ، بالإضافة إلى فتح الجوامع قبل الصلاة بعشرين دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة .

كما أكد فرع الوزارة على ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة للصلاة والوضوء في المنزل ، وعدم إحضار الأطفال أقل من 15 عاماً للمسجد ، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد .

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محتوى الكتاب فيلياس فوج يَعْثُرُ عَلَى خَادِمٍ جَدِيدٍ فيلياس فوج يَقُولُ شَيْئًا قَدْ يَنْدَمُ عَلَيْهِ فيلياس فوج يَصْدِمُ خَادِمَهُ الْجَدِيدَ التَّعَرُّفُ إِلَى الْمُحَقِّقِ فيكس فيلياس فوج يُسَافِرُ عَبْرَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ وَالْمُحِيطِ الْهِنْدِيِّ فيلياس فوج عَلَى ظَهْرِ فِيلٍ مُغَامَرَةُ فيلياس فوج وباسبارتو وَالسِّيرْ فرانسيس رِحْلَةٌ عَبْرَ نَهْرِ الجانج فيلياس فوج يُنْفِقُ مَبَالِغَ طَائِلَةً الرِّحْلَةُ مِنَ الْهِنْدِ إِلَى هونج كونج باسبارتو يُبَالِغُ فِي الِاهْتِمَامِ لِأَمْرِ فيلياس فوج … وَعَاقِبَةُ ذَلِكَ باسبارتو يُوَاصِلُ الرِّحْلَةَ وَحِيدًا، وَيَنْضَمُّ لِفَرِيقِ «لونج نوزِز» السَّيِّدُ فوج وَفَرِيقُهُ يَعْبُرُونَ الْمُحِيطَ الْهَادِئَ فيلياس وباسبارتو يُوَاجِهَانِ خَارِجِينَ عَلَى الْقَانُونِ عَلَى السِّكَكِ الْحَدِيدِيَّةِ فيلياس فوج يَجِدُ طَرِيقَهُ إِلَى ليفربول خَسَارَةُ الرِّهَانِ! الْفَوْزُ بِالرِّهَانِ!
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حول العالم في ٨٠ يومًا ترجمة رضوى محسن مراجعة هبة نجيب مغربي يعيش السيد «فيلياس فوج» حياة شديدة التنظيم؛ فهو يخطِّط لكل لحظة من يومه منذ أن يستيقظ في الصباح وحتى يأوي إلى فراشه. وهكذا تسير حياته إلى أن يضع ثروته وسمعته على المحك عندما يقبل رِهانًا بالسفر حول العالم في ٨٠ يومًا فحسب. شارك «فيلياس» وخادمه «باسبارتو» في رحلتهما المحفوفة بالمخاطر حول العالم وهما يبحران على متن السفن البخارية، ويستقلان القطار الذي يقفز ليعبر الجسر، ويركبان المزلجة التي تدفعها الرياح، بل وحتى ظهور الأفيال. ولكن هل سينجحان في السفر حول العالم في الوقت المحدد؟
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حول العالم في 80 يوما رواية أحب أن اقرأها من جديد بعد 50 عاما الليلة وقبل أن أتذكر حكاية التاجر والملح وبغاله

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