فلادان يطالب بتغيير الرباعي الأجنبي المقيد في القائمة الآسيوية بإستثناء السومة

نواف السالم (صدى):
طلب المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش، مدرب النادي الأهلي، من إدارة النادي تغيير الرباعي الأجنبي المقيد في القائمة الآسيوية بإستثناء عمر السومة.
وكان المدير الفني الصربي، دعا إدارة النادي للتعاقد مع مدافع أجنبي جديد لقيادة الخط الخلفي، في الموسم الرياضي الجديد، حيث أن المدير الفني الصربي طالب الإدارة بضرورة دعم الخط الخلفي للفريق في الميركاتو الصيفي.
ورأى ميلوفيتش أن قائمة الراقي تضم عدداً من الأسماء المحلية المميزة في خط الدفاع، إلا أن التعاقد مع مدافع أجنبي يملك الخبرة المهنية الجيدة والمستوى المميز لقيادة خط الدفاع في منافسات الموسم الرياضي المقبل.
ويريد المدرب الصربي في ضم مدافع مميز لمساعدة باقي الأسماء المحلية الموجودة في قائمة الفريق، هو الطريق نحو تحقيق البطولات.