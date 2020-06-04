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الخدمات والتقارير الإلكترونية المقدمة من " الجوازات " عبر " مقيم " 

Time منذ 52 دقيقة
Views 1509
الخدمات والتقارير الإلكترونية المقدمة من " الجوازات " عبر " مقيم " 

عادل الحربي (صدى):
كشفت مديرية الجوازات عن الخدمات الإلكترونية المقدمة منها عبر بوابة مقيم، ويمكن إنهاء الإجراءات من خلال بوابة ⁧مقيم⁩ بما يساهم في توفير الوقت والجهد، ويدعم في ذلك كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس ⁧كورونا⁩ المستجد.

وتضمنت الخدمات الآتي: إصدار الإقامات، تجديد الإقامات، إصدار تأشيرة الخروج والعودة (مفردة / متعددة)، إصدار تأشيرة الخروج والعودة، إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، نقل الخدمات، تعديل المهن، تحديث معلومات، جواز السفر، تمديد تأشيرة الزيارة، طباعة وتوصيل هوية مقيم، إصدار تصريح دخول مكة للمقيمين خلال موسم الحج.

وشملت التقارير الإلكترونية المقدمة من الجوازات: بيانات المقيم، تقرير المقيمين النشطين وغير النشطين، تقارير الخدمات التفاعلية، العمليات المنفذة

من نظام مقيم)، قائمة المقيمين المتغيبين عن العمل، قائمة حديثي الدخول ( تأشيرة عمل / تأشيرة زيارة)، تقرير تأشيرات الخروج والعودة الفعالة (مفردة/متعددة)، تقرير تأشيرات الخروج والعودة المصدرة من نظام مقيم، (مفردة/متعددة)، تقرير تأشيرات الخروج النهائي الفعالة، تقرير تأشيرات الخروج النهائي المصدرة من نظام مقيم.

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أحدث التعليقات

محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
ابويزيد
يا زائر,النصر مشغلك كثير واضنك ماتنام الامسكنات ارفق على حالك,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. ابش هاالقرف ..
الحكم
مايقوم به اردوغان ومموله تميم ماهو الا عبث صارخ بالامن القومي العربي

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