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بالفيديو.. "التجارة" تضبط منشأة تغش في تواريخ الحلويات

Time منذ ساعة
Views 1499
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بالفيديو.. "التجارة" تضبط منشأة تغش في تواريخ الحلويات

علي القحطاني (صدى):
ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، منشأة تغش بتزوير تواريخ الحلويات، بوضع تواريخ جديدة على الشوكلاتة منتهية الصلاحية.

وأكدت الوزارة، أنه مصادرة الكميات واستدعاء أصحاب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية بحقها.

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أحدث التعليقات

محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
ابويزيد
يا زائر,النصر مشغلك كثير واضنك ماتنام الامسكنات ارفق على حالك,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. ابش هاالقرف ..
الحكم
مايقوم به اردوغان ومموله تميم ماهو الا عبث صارخ بالامن القومي العربي

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