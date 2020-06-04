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صدمة كبرى لتحالف " أوبك بلس " بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط 

Time منذ ساعة
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صدمة كبرى لتحالف " أوبك بلس " بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط 

علي القحطاني (صدى):
تعرض تحالف " أوبك+ " لهزة كبيرة بعد نزاع طويل الأمد بين أعضائه بشأن الالتزام بوعود تخفيض الانتاج، وعلى رأسهم العراق.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن تحالف " أوبك+ " أجل بشكل مفاجئ عقد اجتماع مقترح اليوم الخميس، الذي كان يهدف إلى تمديد تخفيضات الإنتاج ودعم أسعار النفط الخام.

وتبين أن الرياض وروسيا، أكبر منتجين للنفط في التحالف، فقدتا صبرهما على السلوك الخاطئ الذي يمارسه العراق، حيث تقوم معظم الدول بتخفيض حصصها المتفق عليها في قيود الإنتاج، إلا أن بغداد تتراجع مرة أخرى عن التزاماتها.

وهددت الرياض وموسكو بإلغاء اتفاق خفض الإنتاج في حال لم يلتزم العراقيون والمنتجون الآخرون مثل نيجيريا وكازاخستان.

وأجرت بغداد أقل من نصف التخفيضات المخصصة لها الشهر الماضي، لذا فإن الخفض الكامل يتطلب منها تقليص الإنتاج بنسبة 24 في المئة أخرى، وبالتالي تقوم بتصدير 3.28 مليون برميل يوميا.

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أحدث التعليقات

محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
ابويزيد
يا زائر,النصر مشغلك كثير واضنك ماتنام الامسكنات ارفق على حالك,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. ابش هاالقرف ..
الحكم
مايقوم به اردوغان ومموله تميم ماهو الا عبث صارخ بالامن القومي العربي

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