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بندة للتجزئة توضح ملابسات إغلاق "عزيز مول" في جدة بعد اكتشاف حالة إصابة

Time منذ ساعة
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بندة للتجزئة توضح ملابسات إغلاق "عزيز مول" في جدة بعد اكتشاف حالة إصابة

جدة (صدى):
أعلنت شركة بندة للتجزئة، عن إغلاق فرع هايبر بندة "عزيز مول" في مدينة جدة الأحد الموافق 31 مايو الماضي.

وأشارت الشركة، إلى أنه فور التأكد من إصابة أحد العاملين في الفرع، حيث تم توجيه الحالة إلى العزل الصحي مباشرة.

وأكدت أنه تم عزل جميع المخالطين للحالة احترازياً ، وإغلاق الفرع لتنفيذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وأفادت بأنه تم تنفيد عملية تعقيم وتطهير شاملة للفرع بجميع أقسامه كإجراء احترازي إضافي.

وأوضحت أنه تم إعادة افتتاح الفرع الثلاثاء الماضي 2 يونيو الجاري الساعة 12 ظهراً، والاستعانة بموظفين بديلين للحالات المعزولة من فروعنا الأخرى.

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أحدث التعليقات

محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
ابويزيد
يا زائر,النصر مشغلك كثير واضنك ماتنام الامسكنات ارفق على حالك,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. ابش هاالقرف ..
الحكم
مايقوم به اردوغان ومموله تميم ماهو الا عبث صارخ بالامن القومي العربي

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