الأهلي يُقدم شكوى ضد قناة نادي الزمالك بتهمة الخوض في الأعراض

وكالات (صدى):
أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري، عن تقدُّمها بشكوى ضد قناة الزمالك، أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متهمة القناة بمخالفة الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي.
وأكد الأهلي في بيان له، أن قناة الزمالك أذاعت سب وقذف وخوض في الأعراض، واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.
وقال الأهلي في شكواه: الهجوم والتطاول غير المبرر من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسؤولي الأهلي دون سند أو دليل، هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه، فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير.
وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري، ووحدة الصف بين أبناء الوطن.