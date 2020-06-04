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الأهلي يُقدم شكوى ضد قناة نادي الزمالك بتهمة الخوض في الأعراض

Time منذ ساعة
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الأهلي يُقدم شكوى ضد قناة نادي الزمالك بتهمة الخوض في الأعراض

وكالات (صدى):
أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري، عن تقدُّمها بشكوى ضد قناة الزمالك، أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متهمة القناة بمخالفة الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي.

وأكد الأهلي في بيان له، أن قناة الزمالك أذاعت سب وقذف وخوض في الأعراض، واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.

وقال الأهلي في شكواه: الهجوم والتطاول غير المبرر من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسؤولي الأهلي دون سند أو دليل، هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه، فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير.

وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري، ووحدة الصف بين أبناء الوطن.

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أحدث التعليقات

محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
ابويزيد
يا زائر,النصر مشغلك كثير واضنك ماتنام الامسكنات ارفق على حالك,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. ابش هاالقرف ..
الحكم
مايقوم به اردوغان ومموله تميم ماهو الا عبث صارخ بالامن القومي العربي

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