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اتهامات جنائية جديدة تلاحق الضباط المتورطين في قتل فلويد

Time منذ ساعة
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اتهامات جنائية جديدة تلاحق الضباط المتورطين في قتل فلويد

واشنطن (صدى):
لاحقت اتهامات جنائية جديدة ضباط شرطة مدينة منيابوليس الأربعة المتورطين  في قتل جورج فلويد، ويأتي ذلك بعد الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود وهو في قبضة رجال الشرطة.

وتحدت أعداد كبيرة من المحتجين منع التجول وخرجت لشوارع المدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة على مدار تسع ليالٍ، في احتجاجات شابتها في بعض الأحيان أعمال عنف دفعت الرئيس دونالد ترامب للتهديد باستخدام الجيش.

يذكر أن جورج فلويد لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما جثم رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه نحو تسع دقائق في منيابوليس يوم 25 مايو.

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أحدث التعليقات

محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
ابويزيد
يا زائر,النصر مشغلك كثير واضنك ماتنام الامسكنات ارفق على حالك,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. ابش هاالقرف ..
الحكم
مايقوم به اردوغان ومموله تميم ماهو الا عبث صارخ بالامن القومي العربي

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