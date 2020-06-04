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بالفيديو.. والد طفل ينام جالسا لأسباب مرضية يروي تفاصيل معاناة نجله

Time منذ ساعتين
Views 1905
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بالفيديو.. والد طفل ينام جالسا لأسباب مرضية يروي تفاصيل معاناة نجله

علي القحطاني (صدى):
روى والد الطفل ناصر البجالي الذي ينام جالسا لأسباب مرضية تفاصيل معاناة نجله، قائلا:" في بداية الأمر ابني كان يعاني من انتفاخات وذهبنا به لمستشفى القوات المسلحة في الطائف وأجريت له عملية لسحب السوائل حول القلب ".

وأضاف والد الطفل خلال اتصال هاتفي في برنامج " يا هلا ":" تم تحويل ابني لمستشفى الأمير سلطان بالرياض وسوينا له عمليتين بنفس المدينة وبعدها خرج ولكنه ويعاني من هذا المرض منذ سنتين ويحتاج لزراعة قلب ".

ولفت والد الطفل:" ابني أجرى عملية فتح في الغشاء وتم تركيب أنبوب لسحب السوائل "، موضحا أن " نجله يحتاج لعملية زراعة قلب لأن عضلة القلب ضعيفة جدا وهو الآن يتناول علاج القلب ".

 

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أحدث التعليقات

محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
ابويزيد
يا زائر,النصر مشغلك كثير واضنك ماتنام الامسكنات ارفق على حالك,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. ابش هاالقرف ..
الحكم
مايقوم به اردوغان ومموله تميم ماهو الا عبث صارخ بالامن القومي العربي

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