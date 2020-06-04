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المطلق يوضح حكم صلاة الجمعة في المنزل بعد اعتماد 3869 مسجد (فيديو)

Time منذ ساعتين
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المطلق يوضح حكم صلاة الجمعة في المنزل بعد اعتماد 3869 مسجد (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم صلاة الجمعة في المنزل بعد اعتماد 3869 مسجد.

وقال المطلق خلال حواره في برنامج " ياهلا ":" الصلاة في البيوت أفضل لهم وأجر صلاتهم في المنزل أكثر من صلاتهم بالمسجد ".

وأضاف المطلق:" صلاة الجمعة ينبغي أن يكون لها شكل خاص من خلال قصر الخطبة والصلاة والالتزام بالتباعد وعدم المصافحة والسلام يكون بالإشارة فقط كي لا ننقل العدوى ولا نضر غيرنا  ".

ولفت المطلق إلى أن الصلاة في المنزل أفضل من الصلاة في المسجد كي لا نجعل بيت الله مصيدة لانتقال هذا الوباء، مبينا:" نحن الآن في وضع استثنائي بعد تفشي الفيروس بسرعة  ولذا يحتم علينا الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال لبس الكمامة والقفاز وغيرهم ".

 

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أحدث التعليقات

محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
ابويزيد
يا زائر,النصر مشغلك كثير واضنك ماتنام الامسكنات ارفق على حالك,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. ابش هاالقرف ..
الحكم
مايقوم به اردوغان ومموله تميم ماهو الا عبث صارخ بالامن القومي العربي

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