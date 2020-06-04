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الأمن الإيراني يحرق عمالًا أفغان

Time منذ ساعتين
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الأمن الإيراني يحرق عمالًا أفغان

طهران (صدى):
أظهر مقطع فيديو، سيارة تشتعل وبداخلها عمال أفغان في إيران، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن الحادث وقع أمس الأربعاء؛ إذ أطلقت قوات الأمن في محافظة يزد وسط البلاد، النار على سيارة تحمل ركابًا أفغانًا.

وأدى ذلك إلى مقتل وإصابة عدد من الركاب، فيما ذكر شهود عيان أن قوات الأمن هربت عندما شاهدت النار تشتعل بالسيارة.

وأعلنت السفارة الأفغانية في طهران، أنها ” بدأت تحقيقا في الموضوع، بعد أن علمت بحادث سير على طريق محافظة يزد، وأن الركاب كانوا مهاجرين أفغانا “.

وأضافت، أن ” أسباب الحادث لا تزال مجهولة، وأن ما ظهر في مقطع الفيديو حادثة مفجعة “ ، متابعة ” أنها أوكلت إلى البعثة العسكرية في القنصلية الأفغانية بمدينة زاهدان، جنوب شرق إيران، مهمة التحقيق في القضية“.

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أحدث التعليقات

محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
محمد الذروي
كثر الله خير الحكومه صرفة لنا حساب مواطن و الحمدالله على كل حال
ابويزيد
يا زائر,النصر مشغلك كثير واضنك ماتنام الامسكنات ارفق على حالك,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. ابش هاالقرف ..
الحكم
مايقوم به اردوغان ومموله تميم ماهو الا عبث صارخ بالامن القومي العربي

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