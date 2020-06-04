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ماركل تعلق على قتل فلويد لأول مرة وتعتذر عن التأخير

Time منذ 6 ساعات
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ماركل تعلق على قتل فلويد لأول مرة وتعتذر عن التأخير

أميرة خالد (صدى):
علقت الممثلة السابقة ميغان ماركل لاول مرة على قتل جورج فلويد، بأن حياة فلويد مهمة، وذلك من خلال خطاب صريح حول الإحتجاجات الأمريكية.

وذكرت ماركل امريكيين افارقة آخرين قتلوا في الولايات المتحدة على يدي الشرطة، متابعة أن حياة فلويد مهمة وحياة برونا تايلور مهمة وحياة فيلاندو كاستيل مهمة وحياة تامير رايس مهمة،هناك الكثير من القتلى على يد الشرطة الذين لم يسبق لهم ذكر أسمائهم.

وتابعت ماركل: كما رأينا جميعًا خلال الأسبوع الماضي، فإن ما يحدث في بلدنا وفي ولايتنا وفي لوس أنجلوس كان مدمرًا تمامًا، معترفة بخطاها بالانتظار طوال هذة الفترة دون التعليق على وفاة جورج فلويد.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله إذا الله إراد والله لو إنت قاعد على صحن مفطح تلقى كورونا مستقعد لك بعلبة الببسي
د محمد ماجد بخش
السائل الممثل هنا هو النشا والمغناطيسية هنا من نوع مجموع مجموع الجزيئات وليس فقط وحدة مجموع الجزيئات مغناطيسية من الدرجة الرابعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حاكموه غيابي😉
د محمد ماجد بخش
اي مادة لزجة تصنع ذلك بدون الحاجة للمغناطيس ولا المطرقة

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