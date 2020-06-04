ماركل تعلق على قتل فلويد لأول مرة وتعتذر عن التأخير

أميرة خالد (صدى):
علقت الممثلة السابقة ميغان ماركل لاول مرة على قتل جورج فلويد، بأن حياة فلويد مهمة، وذلك من خلال خطاب صريح حول الإحتجاجات الأمريكية.
وذكرت ماركل امريكيين افارقة آخرين قتلوا في الولايات المتحدة على يدي الشرطة، متابعة أن حياة فلويد مهمة وحياة برونا تايلور مهمة وحياة فيلاندو كاستيل مهمة وحياة تامير رايس مهمة،هناك الكثير من القتلى على يد الشرطة الذين لم يسبق لهم ذكر أسمائهم.
وتابعت ماركل: كما رأينا جميعًا خلال الأسبوع الماضي، فإن ما يحدث في بلدنا وفي ولايتنا وفي لوس أنجلوس كان مدمرًا تمامًا، معترفة بخطاها بالانتظار طوال هذة الفترة دون التعليق على وفاة جورج فلويد.