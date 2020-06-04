نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تغريدة غامضة لـ«متحدث النصر» تثير السخرية والجدل

Time منذ 13 دقيقة
Views 1461
Comment 1
تغريدة غامضة لـ«متحدث النصر» تثير السخرية والجدل

ماجد محمد (صدى):
غرد المتحدث الرسمي لنادي النصر، سعود الصامي، بتغريدة غامضة أثارة حيرة وسخرية متابعيه على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب على حسابه:"إدارة النادي ناشدت مدرجها بالدعم، وبررت مطالبها بالصعوبات المالية التي تواجه خزنيتها، والنادي يتفاخر بأن متابعيه بالملايين".

وتابع في التغريدة:" فلو تبرع كل متابع ب١٠٠ريال كل عام لصارت ايرادته تفوق مصروفاته، المدرج لم يتجاوب مع المطالب فكانت الايردات ضعيفة لا تكفي لعشاء شهر واحد، #رهانخاسرلمتابع_وهمي".

واختلفت تعليقات المتابعين، حيث طالب البعض بالتبرع لوزارة الصحة بدلا من الأندية، في حين سخر آخرون من التغريدة، في حين تسائل آخرون عمن يقصده المتحدث الرسمي في التغريدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل وتغيير الكتلة المغناطيسية هو محور الحدث الكمومي
د محمد ماجد بخش
وحدة المادة هي الكثافة المغناطيسية من القاع لسطح مكيال الصاع
د محمد ماجد بخش
ترتيب الإلكترونات خبث لأنها درجة وليست وحدة بناء بل وحدة محورية ممثلة للمركز بتعريف الفراغ للعدد وتعريف العدد للثقل وتعريف الثقل للفراغ
د محمد ماجد بخش
الاتحاد الذري ينجم عنه تغيير فراغي مغناطيسي محدد بتحديددرجة الفراغ لا درجة الكتلة
عابر سبيل
والله حتى المشجع الهلالي ماهو مقتنع بكلام اعلاميهم

أخر الأخبار

القبض على شخص تباهى بعرض مبالغ مالية عبر سنابة الشخصي
القبض على شخص تباهى بعرض مبالغ مالية عبر سنابة الشخصي
Time منذ 37 ثانية Views 1013
ماركل تعلق على قتل فلويد لأول مرة وتعتذر عن التأخير
ماركل تعلق على قتل فلويد لأول مرة وتعتذر عن التأخير
Time منذ 9 دقائق Views 140
تغريدة غامضة لـ«متحدث النصر» تثير السخرية والجدل
تغريدة غامضة لـ«متحدث النصر» تثير السخرية والجدل
Time منذ 13 دقيقة Views 1461
السبب وراء إزالة الحواجز في مسجد بالرياض 
السبب وراء إزالة الحواجز في مسجد بالرياض 
Time منذ 21 دقيقة Views 1670
تعرض شخص لصعق كهربائي أثناء عمله في جدة
تعرض شخص لصعق كهربائي أثناء عمله في جدة
Time منذ 28 دقيقة Views 1538
بالفيديو.. الأجواء الماطرة في جازان
بالفيديو.. الأجواء الماطرة في جازان
Time منذ 31 دقيقة Views 1450
حالات كورونا الجديدة أغلبها لسعوديين وأكثرها في الرياض
حالات كورونا الجديدة أغلبها لسعوديين وأكثرها في الرياض
Time منذ 35 دقيقة Views 1762
بالفيديو .. باحث يوضح دور سلاطين الدولة العثمانية في استيطان اليهود بفلسطين
بالفيديو .. باحث يوضح دور سلاطين الدولة العثمانية في استيطان اليهود بفلسطين
Time منذ 56 دقيقة Views 1520
مواطن يحكي قصة إصابة عائلته بكورونا
مواطن يحكي قصة إصابة عائلته بكورونا
Time منذ ساعة Views 1999
" بابجي " تحذف خاصية الركوع للأصنام بعد غضب المسلمين 
" بابجي " تحذف خاصية الركوع للأصنام بعد غضب المسلمين 
Time منذ ساعة Views 519