تغريدة غامضة لـ«متحدث النصر» تثير السخرية والجدل

ماجد محمد (صدى):
غرد المتحدث الرسمي لنادي النصر، سعود الصامي، بتغريدة غامضة أثارة حيرة وسخرية متابعيه على حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وكتب على حسابه:"إدارة النادي ناشدت مدرجها بالدعم، وبررت مطالبها بالصعوبات المالية التي تواجه خزنيتها، والنادي يتفاخر بأن متابعيه بالملايين".
وتابع في التغريدة:" فلو تبرع كل متابع ب١٠٠ريال كل عام لصارت ايرادته تفوق مصروفاته، المدرج لم يتجاوب مع المطالب فكانت الايردات ضعيفة لا تكفي لعشاء شهر واحد، #رهانخاسرلمتابع_وهمي".
واختلفت تعليقات المتابعين، حيث طالب البعض بالتبرع لوزارة الصحة بدلا من الأندية، في حين سخر آخرون من التغريدة، في حين تسائل آخرون عمن يقصده المتحدث الرسمي في التغريدة.