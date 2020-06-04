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السبب وراء إزالة الحواجز في مسجد بالرياض 

Time منذ 21 دقيقة
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السبب وراء إزالة الحواجز في مسجد بالرياض 

حمود العنزي (صدى):
أزالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض حواجز مخالفة في أحد مساجد الرياض.

ومن جهته، قال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح إنه تمت إزالة الحواجز لعدم مناسبتها للمسجد، واستبدالها بوضع آلية تباعد معتادة " ملصقات أرضية ".

وأوضح " المشيقح " أنه تم التأكيد على جميع الأئمة حيال عدم استخدام آلية تباعد غير مناسبة للمسجد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق تعليمات الوزارة، مبينا أن الفرع يواصل تنفيذ جولات رقابية ترصد جميع الملاحظات والشكاوى أولاً بأول لتلافي أي قصور في خدمة بيوت الله والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات لسلامة مرتادي المساجد.

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